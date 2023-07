La cantant Britney Spears va denunciar públicament el guàrdia de seguretat del jugador de l’NBA Victor Wembanyama per haver-la bufetejat després d’intentar acostar-se al jove jugador per felicitar-lo.

Spears va publicar a les seves xarxes socials que el 5 de juliol era a la recepció d’un hotel de Las Vegas, Nevada (EUA), quan va reconèixer l’esportista dels Spurs de San Antonio i va decidir aproximar-se per «felicitar-lo pel seu èxit».

Segons el seu testimoni, per cridar l’atenció de Wembanyama la cantant d’«Oops!... I did it again» va donar «un cop a l’espatlla» al jugador i després d’això el guàrdia de seguretat del basquetbolista li va clavar una bufetada «sense mirar enrere» fins al punt de gairebé «noquejar-la», provocant que li saltessin les ulleres.

Spears va confessar que se sentia avergonyida de compartir la seva història, però que ho feia per donar un exemple al públic que s’ha de tractar les persones amb respecte i va enviar un missatge solidari a aquelles persones que enfronten violència.

La intèrpret també va expressar que usualment ella és «assetjada» per seguidors i que fins i tot aquella nit havia estat envoltada per un grup d’almenys 20 fans i que cap va ser ferit per part del seu equip.

La versió del jugador

Wembanyama va donar la seva versió dels fets en una trobada amb mitjans de comunicació i va assegurar que no es va adonar que l’estrella de pop havia intentat acostar-se a ell fins a hores més tard després de l’incident.

«Una persona em va agafar per darrere, no per les espatlles, i mi no podia aturar-me. No vaig veure què va passar, sé que la van allunyar tot i que no sé amb quanta força», va dir l’esportista.

Spears va presentar una denúncia policial davant el Departament de Policia Metropolitana de Las Vegas i fins ara ningú ha sigut detingut, segons informació del diari ‘Los Angeles Times’.