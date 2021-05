El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 8 euros per entrada per escoltar Peter Shub «Stand Up and Fall Down», una oportunitat única per veure un dels clowns més respectats i estimat del panorama internacional, el dissabte 22 de maig, a les 20 hores, al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores. Promoció limitada.