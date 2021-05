La Mostra d’Igualada

32a Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils. Fins diumenge, la capital de l’Anoia acull 47 espectacles, 8 estrenes i més d’un centenar de funcions en 15 espais. Aquesta edició retrà una especial atenció a les companyies catalanes. Amb l’eslògan Mires o veus?, la fira convida a percebre diferent el que ens envolta. Més informació: mostraigualada.cat.

Fira de Sant Isidre de Solsona

Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al camp de la Serra, mostra de bestiar vaquí, oví i cabrum del Solsonès. Mostra de tractors d’època, cotxes clàssics i fira de la maquinària agrícola. Al pla plaça del Camp, fira de l’automoció. Al Passeig, fira industrial i comercial i mostra d’artesania.

Espectacle de circ Madame Gaüc a Cal Rosal

Dissabte, a les 20 h, al jardí del centre cultural Konvent. La companyia catalana de circ contemporani fundada per Maria Palma i Raimon Mató presenta l’espectacle Fil, una creació que explora les relacions humanes. Reserves a konventreserva@gmail.com.

Espectacle infantil «La caravana del circ», Igualada

Dissabte, a les 12 h, al Kiosk del Rec, espectacle d’El Circ de la Vidya, de l’Escola de circ de Tous. Cal arribar 15 minuts abans per gestionar l’entrada. Entrades: 3 euros.

Músics del parc uDiumenge, a les 12 h, al Kiosk del Rec. Projecte musical, d’uns pares que, en sortir de l’escola on porten els nens, es troben al parc del Garcia Fossas i comencen a tocar plegats per a tothom. Entrada: 5 euros, amb CD inclòs.

Visita al Centre de l’Aigua de Can Font de Manresa

Cada últim dissabte de mes, de 17 a 19.30 h, visita per lliure a l’antiga masia de Can Font, on hi ha dues exposicions permanents i un muntatge audiovisual a l’ermita de la masia. 2 euros. parcdelasequia.cat.

Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

Exposició permanent sobre el procés de treball de la pell. Exposicions temporals: Fotografiant Tres Tombs, una selecció de les fotografies premiades en les 40 edicions del concurs fotogràfic Típics Tres Tombs i del concurs d’enguany Recordant els Tres Tombs d’Igualada. Organització: Antic Gremi de Traginers d’Igualada i Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Fins al 30 de maig.

Concert Trio Les Bitlles, a Guardiola de Berguedà

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert Tot jugant a bitlles, música de cambra amb instruments històrics. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org. La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h.