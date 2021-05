Festes del Corpus, Berga

Dissabte, a les 19 h, al Teatre Municipal de Berga, concert de Patum: 23è Memorial Ricard Cuadra, amb la Banda del Memorial Ricard Cuadra. Entrades: 12 euros. A la venda a https://ticketara.com i a taquilla una hora abans del concert fins a completar l’aforament. Diumenge, a les 12 h, al claustre de Sant Francesc, conferència amb motiu dels 400 anys de les comparses del tabal, la figura de Sant Miquel (àngels), la guita grossa i els vestidors de plens i maces. En el marc de la iniciativa Àgora Cultural Berga.Entrada gratuïta. Inscripció prèvia a https://ticketara.com fins a completar l’aforament. De 16 a 20 h, a la plaça de Viladomat (en cas de pluja, a l’Espai Jove), El Club del Joc especial Patum amb la Cia. de Jocs l’Anònima. Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Festa del Riu, Manresa

Dissabte, de 8 a 13 h, a la zona del Pont Nou (llera del riu), Gaudim del riu!: tallers, contes, natura i vincles. Ioga del riure per a dones. Taller de Basket Beat. A les 17 h, al pati de l’Anònima, espai d’intercooperació d’entitats. A les 18 h, al pati de l’Anònima, concert No s’apaguen les estreles, a càrrec de Xavi Sarrià. Més informació i inscripcions: festadelriu.cat.

Fira de Sant Isidre de Solsona

Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al camp del Serra, mostra de bestiar vaquí, oví i cabrum del Solsonès, mostra de tractors d’època, mostra de cotxes clàssics i fira de la maquinària agrícola. A la plaça del Camp, fira de l’automoció. Al Pasesig, fira industrial i comercial i mostra d’artesania del Solsonès. Dissabte, de 9.30 a 13.30 h, 23è Zoom Fotogràfic. Ho organitza: Resol Fotografia. a les 11, davant del Casal de Cultura, concert de les formacions instrumentals de l’Escola Municipal de Música de Solsona. A les 12 h, L’hora del vermut: a la plaça de Sant Joan, concert d’Una altra ronda. Taquilla inversa per al Sol del Solsonès. A la plaça Major, concert de Bounce Twice. Taquilla inversa per a Creu Roja el Solsonès. A la plaça de Sant Roc, concert de La Quinta. Taquilla inversa per a GIGA, unitat de memòria. A les 12.30 h, al Teatre Comarcal de Solsona, xerrada L’actitud davant del canvi, a càrrec de Xesco Espar. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.turismesolsones.com.Ho organitza: Empresaris per al Solsonès. a les 17 h, a l’auditori de la sala polivalent, xerrada Orígens, sis empreses explicaran com van començar el seu projecte. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.turismesolsones.com. Ho organitza: Empresaris per al Solsonès i UBIC Solsona. A les 18 h, al passeig Pare Claret, concert de Júlia Xandri i Laia Pujol. A les 19 h, al Teatre Comarcal de Solsona, presentació del conte El gos petaner a la Fira de Solsona, de M. Dolors Guàrdia i Maria Vidal. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.turismesolsones.com. Ho organitza: Òmnium Cultural del Solsonès. Diumenge, a les 10 h, a la sala polivalent, exhibició de taekwondo. Sessió petits a les 10 h i sessió grans a les 11 h. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.turismesolsones.com. Ho organitza: Taekwondo Solsona. De 10 a 13 h, portes obertes al camp de tir del Solsonès. Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia a 608 197 129. Ho organitza: Club de Tir del Solsonès. A les 11.30 h, a la bibliotecaCarles Morató, espectacle infantil Tots som súper herois, conte amb cançons a càrrec d’Alba Mascarella i Montse Riu. Places limitades, cal inscripció prèvia al Consell Comarcal (973482003 o coordinacio@firadesolsona.com). A les 12 h, L’hora del vermut. A la plaça de Sant Joan, concert del Trio Cardener. Taquilla inversa per a AMISOL. A la plaça Major, concert de Tom Savage. Taquilla inversa per a l’Associació Fènix. A la plaça de Sant Roc, concert de Desviados. Taquilla inversa per a GIGA, unitat de memòria. A les 12.30 h, a l’auditori de la sala polivalent, entrega de premis Pensant en futur del 10è i 11è Concurs Empresaris per al Solsonès. Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a entrades.turismesolsones.com. A les 18 h, a la sala polivalent, exhibició de dansa. Gratuït. Cal reserva a entrades.turismesolsones.com. Ho organitza: Escola de Dansa de Solsona. Més informació: firadesolsona.com.

Festes de primavera, Cabrianes

Dissabte, a les 18 h, inauguració dels murals del poble. Seguidament, a la plaça de la Vinya, espectacle de circ Here we go!, de la Cia. Guga & Silvia. Diumenge, a les 10 h, sortida a peu; i a les 11.45 h, sortida en cotxe de la plaça de la Vinya de la visita/excursió a la muntanya de sal. Inscripcions a l’autoservei Serra. A les 18 h, al Centru, festa de la gent gran amb concert a càrrec de Marramango. En acabar, entrega d’obsequis als homenatjats.

Festa major de Fals

Dissabte, a les 17 h, al Casal de Fals, gimcana familiar. Grups de 6 persones. Més informació i inscripcions: inscripcionsfals@gmail.com o 652 028 931 (Maria). Diumenge, aplec del Grau. A les 11, missa solemne. Tot seguit, balls tradicionals i repartiment del panet. A les 13.30 h, dinar sota les alzines del Grau. Més informació i inscripcions: inscripcionsfals@gmail.com o 652 028 931 (Maria).

12enes Jornades Micològiques i Botàniques de Montmajor

Dissabte, a les 10 h, trobada al Museu d’Art del Bolet per lliurar les espècies de bolets recollides, tant pels veïns de Montmajor com pels socis de la Societat Catalana de Micologia. A les 12 h, inauguració de l’exposició de bolets a la nova sala del museu. A les 18 h, al Local del Comú, conferència a càrrec de Lluc Escanez i Monferrer, soci de la Societat Catalana de Micologia, sobre el tema La toxicitat de les plantes, amb un torn de preguntes.