Cardona posa en valor la seva essència i els seus orígens: la sal. Aquest mineral, entès com a símbol del municipi, serà el fil conductor de la nova Festa de la Sal, que se celebra aquest cap de setmana.

Cardona ha vist en la sal el motor per donar una embranzida al què fins ara era la Fira Medieval i que s’ha repensat i replantejat com a Festa de la Sal. Segons el regidor de Patrimoni i Desenvolupament Local, Joan Hernández, «Cardona és on és i és el que és gràcies a la sal arrencada des de temps immemorials del diapir i ha estat durant molts segles la raó de ser del nostre poble».

Espectacles, comerç, gastronomia i patrimoni configuren la festa per tal de dinamitzar aquests eixos. Al llarg de tot demà i diumenge s’han programat diferents activitats com ara concerts, teatre, visites i tastos, entre d’altres propostes.

Els espais centrals de la festa seran tres places històriques: la de Santa Eulàlia, la del Mercat i la Fira.

El blanc de la sal marcarà la imatge de la festa, amb banderetes blanques als carrers i places, a les parades que hi haurà als carrers i al vestuari de firaires i veïnat. La festa mantindrà algunes tradicions com el Saler d’Or i el pagament del dret d’Aimines, i tindrà una vila convidada, que enguany serà Odèn, on hi ha el salí de Cambrils.