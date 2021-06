La idea del cèrcol, que emergeix de la realitat física de les anelles que abracen les bótes de vi i de les consideracions metafòriques que cada artista és capaç d’imaginar i plasmar amb les seves mans, és el leit motiv creatiu d’una nova edició de la mostra Vi_suals, que es posa en marxa avui a les 7 de la tarda en dos espais de la ciutat. D’una banda, la nau central de l’Anònima, dins el conjunt on també hi haurà, a l’aire lliure, la Fira ViBa que celebra la qualitat dels vins de la D.O. Pla de Bages; de l’altra, l’Espai Plana de l’Om. Fins diumenge, en el primer indret s’hi podran veure les obres dels 13 artistes seleccionts per la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central; i en el segon, els treballs dels membres de Foto Art.

El programa d’actes d’ambdós certàmens, que un any més cami- nen plegats, és extens i inclou visites guiades, tastos de vi, rutes, xerrades i concerts, les dades dels quals es poden consultar a la nostra agenda d’activitats i a la pàgina web. En el terreny artístic, la proposta es concreta en les obres que han elaborat 13 artistes de Manresa i el territori central cadascun dels quals es va unir amb un dels cellers de la D.O. Pla de Bages. «De la mateixa manera que, en anteriors edicions, el tema va ser la pedra seca o la taca del vi, en aquesta ocasió és el cercle en referència a les anelles que cenyeixen les botes», comenta Anna Roca, presidenta de la Taula d’Arts Visuals.

Cadascun dels tretze creadors han intervingut un cèrcol de bóta de vi que els va proporcionar el seu celler. Els artistes són els manresans Àngels Comellas, Marta Genís, Tamara Hernández, Hök, Pep Jaumeandreu, Núria Malé, Jaume Mestres, Assumpta Pla, joanRReig, Enric Rodó i M. Teresa Soler, la baganesa Carme Magem i l’olesana Carme Margarit.

«El projecte original és de Roser Oduber, que va imaginar totes les obres amb el mateix format, com si fossin quadres», explica Roca. La iniciativa, pensada per l’any passat, va quedar en suspens per la pandèmia i s’ha adaptat enguany amb alguns canvis d’artistes. Hi ha qui ha entomat el cercle com una figura plana i l’ha emmarcat, i qui ha volgut explorar les seves capacitats volumètriques.

Mentre el pati de l’Anònima es convertirà en un bar de vins, a la nau central de l’antic complex fabril s’hi mostraran aquestes creacions, des d’avui i fins diumenge. La inauguració de les dues mostres tindrà lloc a les 19 h, i mentre a dins hi haurà l’exposició de les obres, a fora es durà a terme la Nit dels Picapolls. Demà dissabte, la mostra estarà oberta d’11 a 15 h i de 18 a 21 h, i el diumenge d’11 a 15 h.

Exposició de fotografia

Com cada any, Foto Art Manresa s’afegeix a Vi_suals amb una exposició a l’Espai Plana de l’Om, fins al 13 de juny. El tema és la circularitat i hi participen Bernat Bozzo, Josep Brunet, Joan Ant. Closes, Lidia de la Cruz, Felip Freixanet, Queralt Lanza, Jordi Martínez, Gabriel Montes, Pep Moyano, Jordi Preñanosa, Robert Santamaria, Nasi Trape i Pura Travé. La mostra obre avui però s’inaugurarà demà (12 h) en un acte que inclourà l’estrena de dos curts, impulsats per Cine Club Manresa, obra de Carla Soza, Pau Gros i Aleix Serra. L’entrada és gratuïta treient l’entrada a kursaal.cat.