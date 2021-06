La música i el teatre tenen un pes rellevant a la Festa de la Sal de Cardona. Entre demà i diumenge s’han programat sis concerts i vuit espectacles de teatre, dansa, màgia, titelles i circ, en tres escenaris del centre històric. Segons el regidor de Cultura i Festes, Salvador Campos, aposten per «un carrusel d’actuacions culturals en diferents espais del casc antic», com són la plaça Santa Eulàlia, la del Mercat o la Fira.

Actuacions musicals

Cal destacar el concert de la cantant Beth, que presentarà el seu nou disc Origen. L’actuació tindrà lloc demà, a les 10 de la nit, a la plaça de la Fira. Els tiquets es poden reservar a entrades.cardonaturisme.cat. (Informació ampliada a la pàgina 38).

La veu de la Beth no és l’única que es farà escoltar a Cardona aquest cap de setmana, on actuaran altres artistes de proximitat com Electra del Cardener. També es podrà gaudir d’un concert de conjunts instrumentals de vent, amb Musicant; de clàssics del rock i el blues, amb Dr Swinguez; de música tradicional del Pirineu, amb Orquestrina Trama; i del concert Entre Cordes, amb Noemí Pasquina i Johanan Marín. (Vegeu horaris i llocs a la pàgina 22).