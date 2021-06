El patrimoni de Cardona és el reflex d’un passat marcat per l’explotació de la sal i la seva riquesa. La Festa de la Sal promocionarà alguns dels recursos de la vila amb visites guiades que s’afegiran a les habituals del castell i la muntanya de sal. També es posarà en valor la gastronomia local, amb tastos i la cuina dels restaurants de Cardona. I d’altra banda, no hi faltarà un mercat al carrer amb parades de botiguers i artesans. Potenciar el comerç i l’artesania és un altre dels pilars del certamen.

Cases singulars de Cardona. Obrim les portes de la història i Encanta’t de beure’t. Es podrà visitar la casa de la família Rovira (XVI), una joia renaixentista civil única a la Catalunya central. Serà demà, a 2/4 de 12 del matí, i la proposta es maridarà amb un tast de vins. L’inici de la ruta serà a la plaça del Mercat i les places són limitades a 15 persones. Per a inscripcions: carles.pujol@adlsolcar.cat o 93 869 22 87 . La visita és gratuïta. El tast de vins val 5 euros.

Descobrint les curiositats d’un petit gran museu. Permetrà veure espectaculars cristalls de sal i conèixer l’ofici de l’artesania de la sal. Es farà demà, a les 5 de la tarda, al Museu de la Sal Josep Arnau. L’activitat és gratuïta. Calen inscripcions: hola@festadelasal.com.

Visita guiada Cardona, la vila de la Sal. La Sal, la Carta, els drets dels vilatans i la vila. Itinerari guiat pel centre històric demà a 2/4 de 7 (català) i diumenge a 2/4 d’1 (castellà), al centre Cardona Medieval.

Itinerari per la Vall Salina. El Centre Excursionista de Cardona convida a descobrir la geologia i botànica de la Vall Salina amb un itinerari disponible a Wikiloc.

Descobreix el patrimoni de Cardona en globus. Contemplar la la vall salina a vista d’ocell serà una opció per als assistents, demà de 9 a 11 del matí al Camp de Vida Activa.