Festa major de Santpedor

Divendres, a les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, pregó infantil a càrrec del Consell dels Infants de Santpedor i espectacle El teatre Arrossegat de Catalunya a càrrec de Teatre Nu. A les 19.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, 5à Encassacada del Timbaler amb la xaranga Màgic. a les 21 h, al pàrquing de Cal Llovet, Dj’s amb la Boîte Lennon i concert amb The Papa’s & the Popo’s. En cas de pluja es farà a dins la sala. Dissabte, obertura de les piscines municipals. Venda d’abonaments exclusivament per persones empadronades a Santpedor del 12 al 27 de juny. A partir del 28 de juny, la venda d’abonaments serà oberta a tothom. A les 11, a les 12 i a les 13 h, a l’Auditori Convent de Sant Francesc, concerts dels conjunts instrumentals de l’Escola Municipal de Música de Santpedor. A partir de les 12 h, la xaranga Kriptonita visitarà les penyes i les amenitzarà a l’hora de fer les paelles. A les 16.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Chatta. a les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espectacle familiar Remember Show amb Marcel Gros i Teatre Mòbil. A les 19 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Chatta. Durant la tarda, la xaranga Kriptonita animarà amb la seva música festiva pels carrers de Santpedor. a les 21 h, al pàrquing de Cal Llovet, Dj’s amb la Boîte Lennon i concert amb Dalton Bang. Diumenge, a les 10 h, repic de campanes a càrrec de les campaneres de Santpedor. A les 12 h, a la plaça Gran U d’octubre, matinal de cultura popular amb la participació de la Colla Bastonera Els Picarols, els Castellers, els Bous de Foc, la Colla Gegantera i Grallers de Santpedor i l’Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor. A les 12 h, a Cal Llovet, concert de sardanes populars a càrrec de la cobla-orquestra Selvatana. A les 16.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Selvatana.A les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, plantada de jocs d’En Robin, a càrrec de circ de jocs. A les 19 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Selvatana. Durant la tarda la xaranga Kriptonita animarà amb la seva música festiva pels carrers de Santpedor. A les 21 h, al pàrquing de Cal Llovet, Dj’s amb la Boîte Lennon i concert amb l’orquestra Tropical. Dilluns, a les 12 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espectacle infantil a càrrec de Betu El Pallasso. De 17 a 19 h, mini gimcana del Consell dels Infants pel barri antic. Per a infants que cursin 4t, 5è i 6è de primària. Inscripcions i recollida del mapa a les oficines de l’ajuntament durant els matins o bé al casal de joves a les tardes. A les 20 h, tronada i descassacada del Timbaler. A les 20.30 h, nit de màgia amb el Mag Lari, que presentarà l’espectacle Una nit amb el Mag Lari, amb sorpreses, humor i il·lusió. A les 22.30 h, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Martí. Es visualitzarà des de dos llocs diferents del poble de forma simultània. uTotes les activitats i espectacles són d’entrada gratuïta a excepció d’Una nit amb el Mag Lari. El preu és de 12 euros i l’entrada es podrà adquirir a www.codetickets.com o a l’ajuntament. L’entrada pels concerts de Cal Llovet és gratuïta i podrà recollir-se anticipadament a l’ajuntament en horari d’oficines. No caldrà adquirir entrada pels actes en espais oberts i a l’Auditori Convent de Sant Francesc.

Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada

Dissabte, a partir de les 10 h, a la plaça Major. Cal acudir amb la mascareta pintada i es farà un monument. Tothom qui hi acudeixi s‘endurà una bossa de confeti per divendres vinent. Organització: El Sidral i Ajuntament.

Mercat de puntes al coixí, Navarcles

Diumenge, de 10 a 13 h, a la plaça Anselm Clavé (Cal Patoi). Es farà si les restriccions ho permeten.

Festa Major d’Age, Puigcerdà

Diumenge, a les 9 h, a l’església de Sant Julià, missa solemne. A les 11.30 h, a la plaça, activitat familiar a càrrec de Rikus. A les 12.30 h, als jardins de les escoles, aperitiu en formats individuals. A les 18 h, a la plaça, concert d’havaneres a càrrec del grup Els americanus.

Vila Comerç, Sant Joan de Vilatorrada

Divendres i dissabte, en horari comercial, parades del comerç al davant dels establiments, que regalaran flors als cloetns. Iniciativa de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.