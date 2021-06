Vols sortir aquesta revetlla de Sant Joan 2021 i encara no tens plans? Després de mesos tancades, les discoteques i sales de festes ja poden tornar a obrir les portes, però no totes ho faran. En aquesta guia repassem l'oferta d'oci nocturn d'aquest 23 de juny a Manresa, amb les sales que han decidit reobrir les pistes de ball, entre les quals, Casablanca, El Sielu i Villa Martini. També hi ha les propostes musicals fel festival Vibra i del Voilà!

Casablanca Espai

El local dels Trullols, especialitzat en reggaetón, estarà obert de 21.30 a 3.30 h, i s'hi podrà gaudir de diversos actes especials per la revetlla amb xanclers, malabaristes i un espectacle de foc. «Tot i les restriccions de moviment i d’aforament en els interiors, i haver de tancar a dos quarts de 4 de la matinada, ens hem estimat més fer el pas perquè veiem que els clients tenen ganes de ballar», explica Nico Gutiérrez, responsable de Casablanca.

Vibra Festival

Aquest dimecres, el Palau Firal acollirà el concert dels manresans La Prima Vera i de Ciudad Jara, nou projecte de Pablo Sánchez, líder i compositor de La Raíz. Obertura de portes a les 20 h. Entrades: 18 euros. Més informació: vibrafestival.cat.

El Sielu

"Retrobem-nos per la Revetlla!", crida la sala de la Plaça Valldaura al seu perfil d'Instagram. Obrirà des de les 00.00 fins les 3.30 h. Les entrades tenen un preu de 10 euros si es compren anticipades i 15 a taquilla. «Obrirem per Sant Joan i la idea és adaptar-nos a la normalitat. En les properes setmanes ja veurem com anirà tot plegat», afirma Jordi Cortés, un dels socis de l’històric El Sielu.

Villa Martini

Villa Martini (ubicat a l'antiga Menfis) reobrirà la pista de ball aquesta berbena de Sant Joan amb castell de foc inclòs. De 22 a 3.30 h de la matinada. La música tornarà a anar a càrrec de DJ Arzzett i es podrà ballar a zones delimitades amb sofàs per a grups de 10 persones. L'aforament és limitat i es poden fer reserves VIP.

Voilà! a la Lluvià!

De 19 a 00 h, la sala Voilà! es traslladarà a l’exterior de la Torre Lluvià amb una oferta per gaudir de l’estiu en un entorn privilegiat on poder sopar, gaudir d’un concert o fer una copa. Aquesta nit de Sant Joan, a les 21 h, actuaran els Boîte Lennon de Santpedor. Entrades: 10 euros, amb consumició. Més informació: www.voila.cat.

Les sales que no obriran

No tots els locals obriran. Stroika i Seven Seven no reprendran l'activitat fins passat l'estiu. Aquest darrer manté l’oferta de restauració i la terrassa per prendre-hi copes.