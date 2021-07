Temps al temps, i The movies that made us acabarà essent una de les marques més populars de Netflix. La primera temporada de The movies that made us ens va regalar quatre anàlisi plens de detalls sucosos, dedicats a pel·lícules tan emblemàtiques com Els Caçafantasmes, La Jungla de Cristal, Sol a casa i Dirty Dancing. La gràcia de la proposta és tenir accés a una informació, no sempre amable i mai amb vocació propagandística, que ve a demostrar que el cinema comercial no és una ciència exacta. La segona temporada són, de nou, quatre títols: la trilogia de Retorn al futur, Pretty Woman, Jurassic Park i Forrest Gump. Els quatre episodis funcionen a un bon nivell, però és potser el de Pretty Woman el que va més lluny a l’hora de mostrar com a personalitat d’un director pot acabar convertint un drama en una comèdia molt inversemblant que va guanyar una milionada. Entre els entrevistats hi ha J.F. Lawton (guionista de Pretty Woman), Bob Gale (una de les ànimes de la saga Retorn al futur: finalment s’explica amb detall la substitució sobre la marxa d’Eric Stoltz per Michael J. Fox) o l’actor Sam Neill (Jurassic Park).