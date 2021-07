1. Festival estival La Mare, Solsona

Dissabte, al Parc de la Mare de la Font i a la Font de la Mina. A les 12 h, amanit amb un bon vermut, Sound de Secà al parc de la Mare de la Font amb Emoriô; a les 17.30 h, concert de la sabadellenca Lu Rois i el seu Luna nueva; A les 19 h, torn del cantautor solsoní Eduard Gener a la Font de Mina amb Enyoro el teu amor tan dolç (Jezz, 2021); i a les 22 h, concert de la compositora de l’Escala, Paula Grande, amb SóC (U98 Music, 2018). Les entrades individuals per a cada audició a 15 euros cadascuna, si bé l’espectacle de Sound de Secà en val 8. Així mateix, l’espectador es pot fer seu l’abonament La Mare amb un cost de 30’00 euros, que inclou les actuacions de Lu Rois, Eduard Gener i Paula Grande. Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir al web lamarecultural.com/entrades. A banda de la dimensió més musical, la proposta d’enguany duu el segell de l’obra fotogràfica i escultòrica d’alguns artistes locals. Els projectes fotogràfics Kompo, de la solsonina Kàtia Prat, R de Rojo, de la també solsonina Aida Majoral i Fluir, del cardoní Marc Ramonet en indrets i replanets del parc de la Mare de la Font. També, art totèmic amb el projecte Orri dels Ens, de l’escultor i músic colombià David Lama, i, actualment, resident a La Molsosa (Solsonès), que explora la musicalitat en l’experiència humana a partir d’un laberint sonor. Si les mesures sanitàries ho permeten, La Mare tindrà la col·laboració de la Cuineta d’Aquí, una cuina en moviment ideada i gestionada per l’Adlsolcar. Per a més informació, podeu consultar els perfils de La Mare Cultural a les xarxes socials de Twitter (@LaMareCultural) i Instagram (@lamarecultural), així com el portal web oficial (lamarecultural.com).

2. Visites a la Torre Lluvià, Manresa

Diumenges i festius, de 10 a 14 h, visita gratuïta per descobrir l’edifici modernista situat al cor de l’Anella Verda (camí de Rajadell, s/n), obra de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. És imprescindible fer reserva prèvia. Més informació: 93 878 40 90 o torrelluvia@ajmanreca.cat. Reserves: www.manresaturisme.cat.

3. Tallers d’art i activitats familiars a l'Estany

Dissabte. Adreçats a persones de tots els nivells. «Al teu aire», a càrrec de Manel Doblas; «De l’apunt natural al paisatge interior», a càrrec de Marina Berdalet. Visitar l’Estany. Ruta matinal, visites i dinar. Més informació, estany.cat

4. Espais Musicals: Mel’s, Cercs

Dissabte, a les 20 h, al Pàrquing Ca la Batllona. Dins la programació Elena Jordi. Entrada gratuïta. Ús de mascareta obligatòria, aforament limitat.

5. Jordina Biosca i David Garcia a Guardiola de Berguedà

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. La narradora Jordina Biosca i el músic David Garcia (guitarra espanyola) ofereixen l’espectacle Bàrbars, poesia musica. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org. La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h.

6. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS)-El Forn de la calç

Marta Parera i el picapedrer Javier Olaizola porten al Cacis l’exposició On Egin - Bon Profit o ... autoreflexions incòmodes des del sofà. La mostra és una crítica al sistema capitalista i els seus efectes socials devastadors i una reflexió sobre les males pràctiques polítiques. Del 31 de juliol al 20 de setembre. Inauguració: dissabte, a les 19 h. Visites: info@cacis.cat. Més informació a www.elforndelacalc.cat i/o a info@cacis.cat.

7. XXI Aplec Vila de Moià

Diumenge, a les 18 h, al Parc Municipal. Amb la Cobla Ciutat de Cornellà i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. S’aplicaran les mesures covid que marqui la normativa. Per poder ballar cal inscriure’s anticipadament a sardanesmoia@gmail.com. Telèfon: 687 45 17 70.