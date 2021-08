Malgrat portar el segell de David Ayer, cineasta que sempre aporta detalls d’interès a les seves pel·lícules, Suicide Squad no va acabar de convèncer ningú. El motiu principal era que l’evident carisma dels personatges no era suficient per sostenir una trama molt simplista que no aprofundia en cap de les seves possibilitats expressives i que malmetia la irreverència i mala bava de les vinyetes.

DC, que pot tenir molts defectes però no el de la inconstància, va renunciar immediatament als plans d’una seqüela directa i va apostar per un reboot sense complexes. I va tenir la genial pensada de confiar-lo a James Gunn, segurament un dels guionistes i directors més personals i eixelebrats del panorama actual. Aquest home, format a la Troma i autor de petites joies com Super o Slither, va demostrar amb Guardianes de la Galaxia i la seva esplèndida segona part que podia adaptar un còmic molt popular sense renunciar al seu estil propi. Per això El Escuadrón Suicida està obtenint unes crítiques espectaculars: Gunn ha sabut fer allò que Ayer no va poder (o no li van deixar) fer, i el resultat són dues hores i quart d’un espectacle violent, bocamoll i passat de revolucions que fa justícia a les vinyetes i a més obre una via a DC molt similar a la que Deadpool va suposar per a Marvel.

Que la pel·lícula és un reboot ho demostra que, sobre el paper, l’argument és exactament el mateix que el de la seva fallida predecessora. Un grup de criminals que els sistema ja dona per perduts (la majoria dels quals provinents de l’univers de Batman, per cert) són reclutats per l’agent Amanda Waller perquè es facin càrrec d’aquelles missions en què la mort és gairebé segura. Després d’un entrenament on queda clar que el primer que pot passar és que s’acabin matant entre ells, els membres d’aquest escamot són enviats a l’Illa Corto Maltese (un dels múltiples homenatge als còmics que hi ha la pel·lícula), on s’hauran d’enfrontar a un exèrcit d’enemics encara pitjors que ells. Però no triguen a adonar-se que Waller i el seu home sobre el terreny, Rick Flag, saben més coses sobre la missió del que diuen.

Plena d’una violència hiperbòlica que desarma per la seva falta de correcció política, El Escuadrón Suicida és el típic film que es torna de culte fins al punt de generar una legió d’imitadors. A banda de Gunn i el seu sentit de l’humor, el millor és la complicitat d’un extens i magnífic repartiment que recupera alguns dels intèrprets de l’anterior filmm i n’incorpora alguns de molt llaminers, encapçalat per Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena, David Dastmalchian, Jai Courtney, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Peter Capaldi, Jennifer Holland, Michael Rooker i Sylvester Stallone.