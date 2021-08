Actes musicals a la Catalunya Central

ALP - Cerdanya Music Festival

Divendres, a les 21 h, concert d’Aitana, en el marc d’11 Razones Tour. Entrades: a partir de 60 euros. Dissabte, a les 21 h, concert de Morat. Entrades: a partir de 45 euros. uA les 18.30 h, obertura de portes amb accés al Village, on a les 19.30 h, hi haurà una actuació. Els concerts es faran a l’aire lliure, en un recinte a l’Aeròdrom de la Cerdanya. Més informació i venda d’entrades a www.cerdanyamusicfestival.com.

BORREDÀ - Bruna Escolà

Dissabte, a les 11.30 h, a Sant Sadurní de Rotgers, matinal de música: guitarra; i visita guiada. Per estar més còmodes, es recomana portar una cadira. Entrada amb taquilla inversa. Capacitat limitada. Depenent de l’assistència i del temps, el concert es farà a l’interior o a l’exterior. Més informació a www.civitascultura.org.

CARDONA - Acadèmia Internacional de Música de Solsona

Divendres, a les 22 h, a la col·legiata de Sant Vicenç, concert de professors: Des de Cardona al món. S’interpretarà el Nonet per a cordes i vents, op. 31 de Ludwig Spohr; i l’Octet per a cordes i vents, D.803, de Franz Schubert. Entrades: 15 euros. Gratuït per als menors de 18 anys. Informació i venda d’entrades: www.aims.cat.

ESTAMARIU -10è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

Diumenge, a les 20.30 h, a l’església de Sant Vicenç, concert Clarobscur. Llums i ombres del Segle d’Or, a càrrec de la Capella de Ministrers. A les 19 h, visita guiada a l’església de Sant Vicenç inclosa en el preu de l’entrada. Activitat en col·laboració amb Catalonia Sacra. Entrades: 16 euros anticipades (13 euros, reduïda); i 20 euros a taquilla (16 euros reduïda). Venda a www.femap.cat.

L’ESTANY - Stagnum 2021

Dissabte, a les 22 h, al claustre de Santa Maria de l’Estany, concert de Stagnum Jazz Quartet, format per Albert Bover, piano; Esaie Cid, saxo; Manel Fortià, baix; i Pau Bombardó, baterira. Entrades: 15 euros. A la venda a www.entrapolis.com/entrades/stagnum-jazz-quartet.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ - Scevola Ensemble

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert Geografías. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org. La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h. El Kiwi - Diumenge, a les 12.30 h, al monestir de Sant Llorenç, vermut musical amb rumba de l’alt Berguedà. Entrada gratuïta. Més informació a www.civitascultura.org.

LLÍVIA - Festival de Música de la Cerdanya

Dissabte, a les 22 h,al parc de Sant Guillem, concert d’El Kiwi i Flor Inza Entrada gratuïta amb reserva prèvia a www.codetickets.com i a les oficines de turisme de Llívia i Puigcerdà. Diumenge, a les 22 h, a la pista poliesportiva, concert Beth. Entrades: 18 euros, anticipades; i 20 euros, a taquilla. Majors de 65 anys i menors de 25 anys: 16 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla. A la venda a www.codetickets.com i a les oficines de turisme de Llívia i Puigcerdà.

MANRESA - Voilà! a la Lluvià!

De dijous a diumenge, de 19 a 00 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, oferta en un entorn privilegiat on poder sopar, gaudir d’un concert o fer una copa. Entrada gratuïta. Avui, a les 21 h, setena edició de Llumplugged, amb l’actuació de Clara i Xevi. El públic assistent a cada concert puntua les actuacions durant la primera fase del concurs els dies 16, 23, 30 de juliol, 6, 13, 20, 27 d’agost i 3 de setembre. El resultat del vot popular serà el que determinarà 3 dels grups que passaran a les semifinals, el quart semifinalista serà triat pel jurat i actuaran els dies 10 i 17 de setembre. La final del Llumplugged serà el dia 24 de setembre. Entrades: 5 euros. A la venda a entradium.com. Diumenge, a les 20 h, Open Mic (Micro Obert). Cada persona o grup que s’inscrigui disposarà de 15 minuts per poder expressar-se: música, teatre, monòlegs, recital de poesia...Cal escriure a un correu electrònic a openmicvoila@gmail.com i explicar el què es vol fer. Hi haurà espai per a 8 actuacions.

ODÈN - Acadèmia Internacional de Música de Solsona

Divendres, a les 19 h, a l’església de Santa Cecília, concert d’alumnes: L’AIMS arriba a Odèn. Entrades: 10 euros. Gratuït per als menors de 18 anys. Informació i venda d’entrades: www.aims.cat.

LA POBLA DE LILLET - Festival Art d’Ara

Divendres, a les 19.30 h, al monestir de Santa Maria de Lillet. Concert Iverteratus, a càrrec de Cobla la Mitja Lluna. Entrades: 8 euros. Abonament per a dos concerts: 15 euros. Abonament per a tres concerts: 20 euros. Venda anticipada a l’oficina de turisme de la Pobla de Lillet. Informació: 687 99 85 41 o 93 823 60 11.

PUIGCERDÀ - Festival de Música de la Cerdanya

Divendres, a les 22 h, a l’Església de Sant Domènec, concert De pel·lícula, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades: 18 euros, anticipades; i 20 euros, a taquilla. Majors de 65 anys i menors de 25 anys: 16 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla. A la venda a www.codetickets.com i a les oficines de turisme de Llívia i Puigcerdà.

Festival Transfronterer Puigcerdà-Bourg-Madame - Diumenge, a les 19 h, a la plaça Santa Maria, concert amb Tête a Tête. Entrada gratuïta. Capacitat limitada.

PUIG-REIG - Trobada d’acordions i concert de Solistes Tercet

Diumenge, a la plaça Gran. A les 20 h, trobada d’acordions. A les 22 h, concert de Solistes Tercet.

LA SEU D’URGELL - Acadèmia Internacional de Música de Solsona

Dissabte, a les 20 h, a la sala Sant Domènec, concert de professors: AIMS al Pirineu. S’interpretarà el Nonet per a cordes i vents, op. 31 de Ludwig Spohr; i l’Octet per a cordes i vents, D.803, de Franz Schubert. Entrades: 15 euros. Gratuït per als menors de 18 anys. Informació i venda d’entrades: www.aims.cat.

SOLSONA - Acadèmia Internacional de Música de Solsona

Divendres, a a les 12, h a l’auditori de la sala polivalent, concert L’hora dels alumnes II. Entrades: 5 euros. Gratuït per als menors de 18 anys. Informació i venda d’entrades: www.aims.cat.

Concerts de dissabte nit -Dissabte, a les 22 h, a la plaça del Camp, amb Crystal. Acadèmia Internacional de Música de Solsona - Diumenge, a les 11.30h, al Bar Casal (Amisol), Escola de Música. Gratuït. Informació a www.aims.cat. Acadèmia Internacional de Música de Solsona -Diumenge, a les 20, h a la sala polivalent, concert de l’orquestra a la ciutat de l’AIMS, dirigit per Pablo Rus Broseta. S’interpretarà l’Obertura Coriolà, op. 62, de Ludwig van Beethoven; The lark ascending, de Vaugahn Williams, amb Simone Zgraggen de violí solista; Pezzo capriccioso, op. 62, de Pjotr Txaikovski, amb Gerard Flotats de violoncel solista; i la Simfonia núm. 1, op. 21, de Ludwig van Beethoven. Entrades: 20 euros. Gratuït per als menors de 18 anys. Informació i venda d’entrades: www.aims.cat.

VILADA - Nits Musicals als Pins del Metge

Divendres, a les 22 h, concert del cantautor del Penedès Cesk Freixas, que presentarà el seu darrer disc, Memòria. Entrades: 3 euros. Abonament per a 4 concerts: 10 euros. A la venda a www.vilada.cat i a Queviures Maribel. Orgnització: Ajuntament de Vilada.

Fires i festes a la Catalunya Central

CASTELLBELL I EL VILAR - Festa major

Divendres, de 10.30 a 13.30 h, a la piscina municipal, matí d’inflables a la piscina. A les 17 h, a l’Espai Salamandra de la piscina municipal, torneig de futbolí. Activitat familiar. A les 22.30 h, al poliesportiu municipal, concert de Beto Tejada Rumba & Rock, amb una banda amb set integrants: guitarres, veu, cors, percussió, trompeta, baix i piano. Dissabte, a les 8.30 h, al carrer de la Sala de Sant Cristòfol, Marxa contra el Càncer. Inscripcions fins el 12 d’agost a https://inscripcionesenmarcha.aecc.es/es/evento/i-aecc-en-marxa-contra-el-cancer-a-castellbell-i-e. El traçat seguirà la Ruta de les 3 esglésies romàniques de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar (7 km). Preu: 10 euros. A les 17.30 h, a l’Espai Salamandra de la piscina municipal, taller de manualitats Peixet Titella, per als més menuts. A les 19.30 h, al poliesportiu municipal, concert de gala de l’orquestra Rosaleda. A les 22.30 h, al poliesportiu municipal, concert de nit de l’orquestra Rosaleda.

CORNET - Festa major

Divendres, a les 20 h, Cornet a la fresca amb food trucks, wine bar i música en directe. A les 21.30 h, concert Fun Dan Mondays Music, a càrrec de la Cia. Fun Dan Mondays. Dissabte, a les 21 h, havaneres a càrrec de Port Vell. Wine bar i food truck. Diumenge, a les 11.30 h, missa solemne. A les 12.30 h, música en directe a càrrec d’Oniria Grup. Durant el matí, paradetes de productes artesans i servei de bar per fer el vermut. A les 18.30 h, espectacle familiar Sol amb la lluna, a càrrec de la Companyia Sgratta. A les 20 h, Cornet a la fresca amb food trucks i wine bar. A les 20 h, concert de festa major a càrrec de Francesc (Cotton Club). Taquilla inversa durant els actes.

MOIÀ - Festa major

Divendres, durant tot el dia, a la plaça Major, carrer Sant Antoni, carrer Comerç i plaça del CAP, fira d’artesans i artistes, amb parades, exposicions, tallers, actuacions de música, dansa, teatre, pallassos, malabars, jocs, conta-contes i espais de creació. Amb la participació de l’Escola de Cinema del Moianès. Durant tot el matí, jornada esportiva jove: torneig de gutbol, d’escacs, pàdel, futbolí, bàsquet 3x3... Informació, inscripcions i horaris: joves@moia.cat. A les 20 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, tast de percussió a càrrec de Moianès Percussió. A les 22 h, al parc municipal, zona del llac, pregó de festa major i, a continuació, actuació del grup de música de taverna Fenya Rai. En cas de pluja o mal temps, l’acte quedarà suspès. Dissabte, durant tot el dia, jornada esportiva jove: torneig de futbol, d’escacs, pàdel, futbolí, bàsquet 3x3... Inscripcions i horaris: joves@moia.cat. A les 13 h, a la plaça de Sant Sebastià, repic de campanes i engegada de coets. Durant el matí, tornejos de golf i footgolf al camp de golf de Montbrú. Informació i inscripcions: 654 513 180 o info@golfmoia.com. A les 19.30 h, a la pista de l’escola Josep Orriols i Roca, teatre infantil: Festa Major, a càrrec d’El Replà Teatre. A les 22 h, al parc municipal, esplanada de baix, espectacle L’home orquestra, d’en Peyu. Entrada gratuïta. En cas de pluja o mal temps, l’acte quedarà suspès. A continuació, sessió de DJ Lipas.

NAVARCLES - Festa major

Divendres, de 10 a 13 i de 16 a 17 h, Dia de la Quitxalla al Carrer: es recuperarà el joc que omplia els carrers i places. Es podrà jugar a la plaça Gran, visitar les seves cases, entrar al petit món de Cal Tiru, Cal Petit i molts altres on amos i mestresses esperaran perquè visiteu casa seva i descobriu els seus jocs preferits. Preu de 0 a 3 anys: 2 euros. Preu a partir de 3 anys: 5 euros. Inscripció prèvia: navarcles.fila12.cat o presencialment a l’Ajuntament de Navarcles. A les 9 h, al complex esportiu Tres Pins, classe magistral de pilates dinàmic. Inscripció prèvia al complex esportiu municipal Tres Pins, al 93 831 02 42 o per whatsapp al 671 450 779. A les 17 h, al pavelló municipal, Trèvol esportiu: competició mixta on els equips jugaran tots contra tots en les modalitats de futbol sala 4x4, vòlei 4x4 i bàsquet 3x3. Comptaran les victòries, el bon joc, el joc net i la companyonia. Els tres equips amb millor puntuació tindran premi. Preu: 2 euros. Inscripció prèvia al complex esportiu municipal Tres Pins, al 93 831 02 42 o per whatsapp al 671 450 779. A les 21.30 h, a la pista vermella del pavelló, Bingooo! a la navarclina. Després hi haurà una mica de música. Gratuït. Inscripció prèvia a navarcles.fila12.cat o presencialment a l’Ajuntament de Navarcles. A les 22 h, a l’Escola Verda, Concert de 80 Principales. Gratuït. Inscripció prèvia a navarcles.fila12.cat o presencialment a l’Ajuntament de Navarcles.

VILADA - Festa major d’agost

Divendres, durant la tarda, a la zona esportiva, torneig de vòlei. Organització: Associació de Joves de Vilada. A les 17 h, Slide.cat, tobogan gegant d’aigua al carrer Migdia. L’horari de la piscina s’allargarà fins a les 20h. A les 22 h, Nits Musicals als Pins del Metge amb el concert Memòria a càrrec de Cesk Freixas. Entrades: 3 euros. A la venda a www.vilada.cat i a Queviures Maribel. Dissabte, a partir de les 9 h, a la pista de pàdel, torneig de pàdel. Organització: Club de Tennis Vilada. Cal inscripció prèvia. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, concert amb el grup Esperit de vi. I, seguidament, actuació de DJ Kutal. Cal obtenir l’entrada gratuïta a entradium.com.21.