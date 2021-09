El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure CLASSE. Una comèdia sobre com confrontem les dificultats: a l'escola, al avida, on sigui. Divendres 17 se setembre, , a les 20 hores, a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.