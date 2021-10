Explica Adrià Pujadas que per a ell i per a la resta de la banda, «Queen és el millor grup de la història» del rock i que si pensessin el contrari potser es dedicarien al reggaeton. Ara fa uns sis anys, Pujadas, un autèntic fan de Queen i, sobretot, de Brian May, va iniciar la recerca de músics amb la mateixa devoció per al grup de Freddie Mercury. Tolo Sanders la tenia. Així van néixer els mallorquins Queen Forever, una banda de tribut que es completa amb Juanjo Amengual (John Deacon), Haritz Caperochipi (Roger Taylor) i Sebastián Raimundo (Spike Edney).

El seu pas pel programa televisiu Got Talent (semifinalistes) i el biopic de Mercury van ajudar a fer créixer la fama d’aquesta banda de Mallorca que ja omplia recintes (6.000 persones al Hard Rock Hotel d’Eivissa) i que era a punt d’encetar una gira de consolidació quan va arribar la pandèmia. «La covid ens va trencar la línia ascendent. Va ser un cop fort però hi tornem: comencem de nou», explica Pujadas, el Brian May de Queen Forever.

Per a aquest grup de tribut, el millor després de cada actuació és, apunta Pujadas, «la reacció del públic, sobretot dels qui els van veure en directe i ens diuen que som el millor Queen després de Queen». Són meticulosos en tot: primer, en la música: «si en saps llegir i harmonitzar comproves ràpidament que Queen és un dels grups musicalment més complets». I a l’escenari, remarca Pujadas, «intentem perfilar-ho tot: estètica, vestuari, instrumentació. Volem ser clons, fidels a l’original». Els fans, diu, se n’adonen «sobretot dels detalls». Com les mítiques Hércules d’Adidas de Mercury que es calça Tolo Sanders o «el mateix rellotge que portava May a Londres» i que es corda Pujadas. «Tot comprat a col·leccionistes. Quan estem a l’escenari ens fiquem a la pell de Queen. I sovint hem pensat que si féssim un altre tipus de música ens costaria ‘desintoxicar-nos’ dels personatges».

Pujadas relativitza el pas per la televisió: «és efímer, com l’escuma del xampany. El que volem és el reconeixement del directe, a l’escenari». L’estiu que ve coneixerà Brian May en la gira amb Adam Lambert: «l’entrada és caríssima (riu) però aquest home m’ha donat molt. Gràcies a ell també visc».

Hits

Demà sonaran cançons com A Kind Of Magic, Under Pressure, Another One Bites the Dust o I Want To Break Free (amb reproducció del clip inclosa) en un xou que barreja el Magic Tour amb el Live Aid o l’històric concert a Montreal. I amb cançons que Mercury ja no va interpretar en directe com The Show must go on o I Want It All. «Queen és un dels pocs grups de món amb tants hits».