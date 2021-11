Tast de Fira Medieval a Súria

Dissabte. Tots els actes es faran a l’era del Castell. A les 12 h, Conta-contes. A càrrec de l’Agrupació Sardanista; a les 17 h, cercavila des de la plaça Clavé fins a l’Era del Castell. A càrrec dels Geganters i Grallers del Poble Vell; a les 17.45 h, repartiment de coca i xocolata, a càrrec del Casal de la Dona; a les 18 h, actuació de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música; a les 19 h, espectacle Mirant la lluna i danses jueves. A càrrec de Jueus de l’Aixada. Diumenge, a les 10 h, gimcana medieval pels carrers del Poble Vell. A càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros; a les 12 h, titelles amb Lluís Bosch, amb la representació de l’espectacle Ramon Lluc de Selvanyola, trobador titellaire’; a les 16.45 h, repartiment de vi calent per a adults i de berenar per a infants, fins a exhaurir existències. A càrrec de la Societat Coral La Llanterna; a les 17 h, actuació de la Colla Infantil de Bastoners de l’Agrupació Sardanista; a les 17.30 h. ball de Cascavells a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros; a les 18.30 h, espectacle de música, foc i guspires Sübitus In Scena, a càrrec del grup Sübitus. Lloc; a les 19.30h, cloenda del Tast de Fira Medieval amb la projecció d’un vídeo amb imatges de les Fires Medievals d’Oficis entre els anys 2016-19.

Espectacle infantil «La Filomena se’n va al mercat», a Calaf

Dissabte, a les 18 h, al Casino de Calaf, espectacle familiar dels Ministrils del Raval entre la musica tradicional i l’alimentació. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades: 8 euros, i 5 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

Concert de The Sey Sisters, Sant Fruitós

Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural, concert de presentació del tercer treball del trio, We go your back, on es reinventen musicalment i busquen noves sonoritats per reafirmar el seu missatge antiracista i feminista. Actuaran acompanyades del pianista i saxofonista Albert Bartolomé. Entrades: 10 euros, anticipades i amb descomptes; i 12 euros, a taquilla. A la venda a www.santfruitos.cat.

Fira de Sant Martí de Puig-reig

Dissabte, a les 9 h, al local de la penya, esmorzar a càrrec de la Penya Blaugrana i Futbol Sala Puig-reig. A les 10 h, inici de la fira amb exposició de productes, artesania, indústria, vehicles i entitats durant tot el dia. A les 11 h, al recinte firal, animació amb diferents entitats del poble i CQUIE. A les 12 h, inauguració de la fira a càrrec de Joan Altimiras Boix, de Joieria Climent 1890, amb la participació de la banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig i el pubillatge. A les 12 h, al local de la penya, vermut a càrrec de la Penya Blaugrana i Futbol Sala Puig-reig. A les 12.30 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A els 16 h, a la plaça de la Creu, desfilada de moda amb la col·laboració del comerç de Puig-reig. A les 17.30 h, a la plaça de la Creu, espectacle i animació infantil Ket’s Botx!, de Manelutti Animacions. A les 18 h, al final del carrer Llobregat, balls en línia amb el grup Ball Berguedà i; al final del carrer Major, Dj, Simmons. A les 20 h, al pavelló d’esports, actes de programació del pubillatge del 2020-2021 de Puig-reig. Diumenge, a les 8 h, ala plaça Nova, 42è Concurs de pintura ràpida. a les 10 h, comerç obert amb descomptes de fira. A les 10.30 h, al passeig de la Via, plantada de gegants. A les 10.30 h, actuació pel recinte firal de la banda dixieland Moby Dixie. a les 11 h, 40a trobada de gegants i cercavila pels carrers del poble. Ballada final a la plaça Nova amb sorpresa, pels 40 anys de la Carme i el Martí. De 12 a 14 h, a la plaça Mestre Badia, vermut Sant Martini amb l’actuació del grup Moby Dixie. A les 13 h, a la plaça de la Creu, exposició de les obres del concurs de pintura ràpida. A les 14 h, entrega de premis. A les 19 h, al pavelló d’esports, espectacle teatral Bona gent, amb Quim Masferrer. Entrades a la venda a www.puig-reig.cat.

Teatre a Sallent amb «Likes»

Dissabte, a les 20.15 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Comèdia del surienc Roc Esquius que presenta la Lídia, el Toni, el Pol i la Berta, quatre companys accidentals que comparteixen un espai de coworking mentre miren de tirar endavant cada les seves professions. Entrades: 12 euros; i 10 euros a partir de 60 anys. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

El Petit de Cal Eril, a Manresa

Diumenge, a les 19 h, a la sala Els Carlins (Sabateria, 3). En el marc del cicle Tarima, el grup presenta el seu vuitè disc: N.S.C.A.L.H., sigles que amaguen la frase No Sabràs Com Acabarà La Història. Entrades: 18 euros, òptima; i 15 euros, mínima. A la venda a entrades.elscarlins.cat.

Visita guiada a les Torres de Fals

Diumenge 14, a les 10 i a les 11.30 h, visita guiada per l’exterior del conjunt monumental de les Torres de Fals i a l’espai museïtzat de l’església de Sant Vicenç. Cal apuntar-se al telèfon 93 836 60 05.

Fira Navàs T’apassiona

Fins al 21 de novembre, campanya que té com a objectiu potenciar els establiments de restauració del municipi, que ofereixen tapes i vins. Enguany hi participen vuit bars i restaurants: Cal Ramon, Bar de l’Estació, Pizzeria L’Antiga Sastreria, Bar El Petit, Bar La Trobada, Bar Oasis, Bar Amistad i Bar Rústic. Els vins seran del Celler Grau i Grau. El preu de la tapa i el vi són 4 euros. Organització: Ajuntament de Navàs.