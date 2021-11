Aquest dissabte, 13 d’octubre, a les 17.30 h, la programació per a públic familiar d’Imagina’t portarà al teatre Conservatori l’obra de ‘La Princesa en Texans’ de la companyia Sgratta, amb bagencs, Clara Gavaldà i Joan Cirera.

‘La Princesa en Texans’ comença amb la història del País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho d’arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua que raja de la Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac? Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà finalment l’aigua al poble? Prepareu-vos perquè dos peculiars venedors ambulants, ens explicaran aquesta fantàstica llegenda. Coneixerem una princesa molt especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges divertits, ens ensenyaran que l’important no és qui ets, sinó com ets. Una obra de teatre familiar per trencar estereotips i fer-se un tip de riure.

Durant l’espectacle s’aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb l’ús de mascareta durant tota la funció, gel hidroalcohòlic i sortida esglaonada de la sala. L’aforament ja és del 100%.

Les entrades per veure ‘La Princesa en Texans’, que estan pràcticament exhaurides, costen 8 euros (6 amb el carnet d’Imagina’t i el Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i Internet (www.kursaal.cat), i una hora abans de la representació al mateix Teatre Conservatori.