Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Estació, espectacle de l’encesa de les llums de Nadal. Obert un total de 22 dies, fins al 5 de gener, acollirà fins a 80 artesans. També hi haurà concerts els dissabtes a la tarda, i tallers per a infants els diumenges al matí, amb inscripció prèvia.

Mercat de Nadal, a la Seu d'Urgell

Dissabte, de 10.30 a 20.30 h, al passeig de joan Brudieu. També, Shopping Night, Dissabte, de 17 a 22 h, al carrer Major. Visita itinerant pels punts màgics amb animacions de carrer, de 17 a 19 h, a diversos punts del municipi. Encesa de llums, a les 19.40 h, a sota Palau, castell de focs amb els Diables de l‘Alt Urgell.

Festa de Santa Bàrbara, Súria

Dissabte, a les 8.30 h, al monument a la Mineria, tronada i ofrena en record de tots els miners. De 9 a 11 h, al parc municipal Macary i Viader, esmorzar i activitats lúdiques, caminada popular, BTT, sortida motera, pàdel i futbol. A les 11 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa en honor a Santa Bàrbara. A les 12 h, a les pistes de l’Escorxador, aperitiu col·lectiu, concert del grup musical La Trup Duet i sorteig de regals per als treballadors i treballadores d’Iberpotash-Súria. Organització: comitè d’empresa d’ICL-Súria.

Mercat trimestral i Arbre dels desitjos de Puigcerdà

Dissabte, tot el dia, a la plaça Santa Maria, mercat. També, al mateix lloc, arbre dels desitjos, de 10.30 a 20 h. Venda de boles per penjar els desitjos a l’arbre de la plaça. Activitat a favor de La Marató. A les 12.45 h, exhibició de dansa a càrrec de Dansart Cerdanya, davant del campanar de Santa Maria. Organització: AUCer.

Fira de Nadal de Lladurs

Dissabte i diumenge, d’11.30 a 19.30 h, a la plaça i al mirador de l’hotel La Vella Farga, hi haurà una quinzena de parades per fer les compres nadalenques (joieria, brodats, complements, roba, decoració, flors o llaminadures), concerts, tasts, tallers, i un espai gastronòmic per fer un menú de tapes al migdia. A més, es presentaran les primeres peces d’una nova col·lecció de joies sorgida de la col·laboració entre La Vella Farga i Estrada Joiers.

Festes de la Puríssima, Manresa

Diumenge, a les 12 h, visita guiada. La Confraria de la Puríssima, la Basílica Santa Maria de la Seu i els Amics de la Seu proposen una visita guiada a la Capella dels Favets i a la primera coberta del temple. Durant el recorregut s’explicarà qui eren els Favets de Manresa accedint a l’altar i a la capella d’estil neoclàssic que duen el seu nom i es pujarà fins a la primera terrassa de la basílica, des d’on es gaudirà de les vistes de la ciutat. Cal reservar plaça a gestio@seudemanresa.cat o 93 872 15 12. Dimecres, a les 10.30 h, trabucaes de salva a càrrec dels Trabucaires de Manresa, abans i després de la missa, a la baixada de la Seu. A les 11 h, missa solemne, presidida pel pare David Guindulain Rifà, recdor del santuari de la Cova de Manresa, i acompanyada per la Capella de música de la Seu. En acabar, tradicional processó per l’interior de la basílica.

Pista de gel de Manresa

Fins al 16 de gener, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec. Al matí obrirà per escoles o grups amb cita prèvia (caldrà que s’adrecin a la UBIC al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com). Entrades: 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat i per les escoles. Com cada any, inclourà un sorteig entre les persones que hi vagin a patinar, que es durà a terme el dissabte 15 de gener a les 18h a la mateixa pista de gel. Els usuaris també podran disposar d’una hora d’aparcament gratuït als pàrquings de Fòrum (Puigmercadal, Històric i Quatre Cantons).

Fira de l’Estany

Diumenge, a les 17 h, al local social del Cine, classe magistral de zumba a càrrec de Mari Tirado i Sònia Fuentes. Preu: 1 euro. A les 18.30 h, al local social del Cine, balls en línia. Preu: 1 euro. A les 20 h, al local social del Cine, sardanes. Preu: 1 euro. Dilluns, a les 9 h, a la plaça del Monestir, sortida de la caminada per fer mitja ruta de les fonts. Preu: 5 euros. Organització: ACR. A les 17 h, al local social del Cine, quinto per La Marató. Organització: ACR. Dimecres, de 9 a 15 h, fira d’artesans i 50è concurs de pintura ràpida, dedicat a Joan Franquesa. S’entregaran 6 premis. De 10 a 13 h, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, exposició col·lectiva 7 mirades 7: David Cid, Jaume Crespiera, Jaume Rovira, Manel Doblas, Marina Berdalet, Pepi Custó i Valeri Farràs. Entrada gratuïta. Al sobre claustre del monestir, exposició d’obres guanyadores d’anys anteriors del Concurs de Pintura Ràpida de l’Estany. Entrada gratuïta. Jornada de portes obertes al claustre del monestir. A la zona esportiva, paintball. Activitat gratuïta. Mínim 14 anys. Al carrer Dr. Vilardell, jocs gegants de fusta. Activitat infantil gratuïta. Organització: ACR. Al carrer de l’Esport i de l’Escola, visita dels vehicles dels cossos d’Interior: bombers, mossos, ADF, agents rurals, GPIF i SEM. En el marc de L’Estany per La Marató. Preu: 1 euro. Tiquets a la Casa de Cultura. A la pista Vell, tirada de bitlles catalanes. Organització: Club de Bitlles Catalanes Els Estanyencs. A la plaça Major, trobada de plaques de cava. Al Centre de Visitants, visita al claustre de monestir de l’Estany en realitat virtual. Entrada gratuïta. Organització: Grup de Grans d’alumnes de l’escola de l’Estany. De 12 a 13 h, a la plaça al costat de l’Ajuntament, escudella de Castellterçol, a càrrec de Miquel Catot. Activitat de L’Estany per La Marató. Preu: 1 euro. Bols i culleres a la Casa de Cultura. A les 13.45 h, a la plaça del Monestir, veredicte i lliurament dels premis del 50è concurs de pintura ràpida. A les 18.30 h, al local social del Cine, ball de fira amb Duet Ària. Gratuït.

Pessebre a Coaner

Diumenge, a partir de les 9 h, des de la plaça de la Font de Súria, sortida lliure per anar a plantar un pessebre de muntanya davant de Sant Julià. Esmorzar amb brou calent, pa, botifarra, brasa i porrons. Cantada de nadales amb la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música. Visita a Coaner fet pessebre al santuari. Parada de records de Coaner. Organització: Amics de Coaner i Centre Excursionista de Súria.

Fira Faia, Sant Julià de Cerdanyola

Diumenge, a partir de les 16 h, a la plaça de l’Església, parades d’artesans i productors agroalimentaris de la comarca i música de la Berguedana de Folklore Total. A més, tallers, xerrades, espais per menjar i beure, i l’exposició Festes del foc als Pirineus. Per acabar, encesa de la Fia-Faia, repic de campanes, cantada de la cançó de la Fia-Faia i ball al voltant del foc, a càrrec dels músics de la Berguedana i dels alumnes de l’escola Folk del Pirineu. Com que bona part de les cançons i danses que hi sonaran foren recollides pel músic Joan Tomàs, la Fira Faia d’enguany s’inscriu a la commemoració del 125è aniversari del naixement d’aquest músic i folklorista.

9a Fira del Joc i de Nadal, Berga

Dilluns, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al passeig de la Indústria. Espai d’exposició i venda de jocs, fireta de productes i artesania nadalenca i zona dedicada als jocs tradicionals de la Cia de Jocs l’Anònima i jocs gegants reciclats a càrrec de la companyia osonenca Guixot de 8. Espai de jocs del món inspirats en els viatges i les aventures dels còmics d’en Tintín. Activitats dinamitzades per la Cia. de Jocs l’Anònima.

Mercat de la Fada del Quer, a la Seu d'Urgell

Dilluns, de 10 a 20 h, al passeig Joan Brudieu. Organització: UBSU.

36a Fira de la Puríssima, Gironella

Dimecres, 8 de desembre, a les 9 h, inici de la fira amb el llançament de tres coets. A les 9 h, a l’Espai Santa Eulàlia, inici de l’especial Gironella avui, de ràdio Gironella. A les 9 h, a la plaça de la Vila, fira gastronòmica. A les 9.30 h, a la plaça de la Vila, esmorzar de la fira. Preu: 3 euros. A les 9.30 h, a l’Espai Santa Eulàlia, acte de reconeixement a la pubilla de les comarques barcelonines. A les 11 h, amb inici a la biblioteca municipal, inici de la cercavila amb les colles geganteres de Gironella, Navàs, Sallent, Montmajor, Els K + Sonen de Balsareny, i gegants de la província d’Osca. A les 11.30 h, a la placeta del blat de moro, tast del blat de moro escairat. Venda anticipada de tiquets a diversos establiments a 1,50 euros, i venda el dia de la fira per 2 euros. A les 12 h, a la plaça de l’Església, ballada de gegants. A les 12 h, a l’Espai Santa Eulàlia, presentació del llibre D’un riu a l’altre. Als comerços del municipi, exposició del concurs de pessebres.

Festa de la Puríssima a Cererols

Dimecres, de 9 a 11 h, passejada cultural i històrica. Recorregut de 4,5 quilòmetres per punts d’interès de la zona. És necessari portar calçat còmode i aigua. Places limitades. Cal confirmar assistència al 677 557 016. A les 11 h, missa a l’església de Santa Maria de Cererols. A les 11.30 h, actuació del grup vocal Quarta Justa. A les 12 h, vermut popular. Hi haurà exposició de carros antics, mini fira artesana amb la participació de Fil de Llum i Gojasanat, i presència de productes locals. Organització: Associació d’Amics i Veïns de Cererols.