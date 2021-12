Dissabte, diumenge i dilluns, de 10 a 21 h. Dissabte i diumenge a la plaça Major. Dilluns a la Baixada de la Seu (hi haurà encesa d’espelmes de Santa Llúcia al claustre de la Seu). Mercat per trobar-hi els elements imprescindibles per preparar el Nadal i activitats diverses. Organització: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i Amics de la Fira de Santa Llúcia.

Festa Major d’Hivern-Santa Eulàlia, Berga

Dissabte, a les 11 h, sortida des de l’oficina de turisme de la ruta guiada Eulàlia, a càrrec de Toni Gol. A les 12 h, a la plaça Sant Pere, espectacle familiar A la fresca, a càrrec de la Cia. Anna Confetti. A les 16 h, a l’Espai Jove (Mossèn Espel, 13), El club del joc, amb el segon torneig de Catan, a càrrec de la Cia. De Jocs l’Anònima. Cal inscripció prèvia (@bergajove). A les 17 h, al Casal Cívic (plaça Sant Joan), ball de tarda amb el duet Dolfi i Fermí. Diumenge, a les 12.30 h, a l’església de Santa Eulàlia, missa major amb cantada de la Coral Queraltina. A les 18 h, a la plaça Sant Joan, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu.

Taller familiar «Personalitza el teu calendari 2022», Sant Fruitós

Dissabte, a les 11 h, al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi. A partir de 6 anys. A càrrec de Norbert Tomàs, director d’Edicions Morera. Cal reserva prèvia a sfb.museu@santfruitos.cat. En el marc de l’exposició itinerant Per no perdre el temps, organitzada per Edicions Morera, editora del Calendari de l’Ermità.

Fira de Santa Llúcia, Prats de Lluçanès

Dissabte, a les 10 h, a l’Espai, jornada tècnica Oportunitats de les Rutes de Turisme Eqüestre. Inscripcions gratuïtes a fires@pratsdellucanes.cat o al 93 856 01 00. Organització: Ajuntament de Prats de Lluçanès, Consorci del Lluçanès i departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A les 10.30 h, a la plaça Catalunya, passejada familiar Els boscos del gat fer, centrada en la recerca i identificació de rastres de fauna. Organització: Grup de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN). A les 11 h, al Soler de n’Hug, Ruta de la llet. Preu visita + tast complert: 10 euros adults i gratuït infants. Inscripcions i informació: 650 171 264. A les 12.30 h, al camí de les Torrenteres, inauguració de l’espai de parada de nit de les rutes eqüestres del Lluçanès. A les 17 h, a la sala Cal Bach, xerrada divulgativa Coneguem el gat fer. Organització: Grup de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN).A les 19 h, a l’Espai, 3 nits de torb i 1 cap d’any. Crònica d’una tragèdia al Pirineu, audiovisual i llibre sobre la tragèdia al Balandrau el cap d’any del 2000, per Jordi Cruz i Serra, meteoròleg i professor universitari. Presentació del Camí Oliba i sortides UEP 2022. Organització: Unió Excursionista Prats. Diumenge, de 8.30 a 11 h, a la Roca Xica, esmorzar de fira. Esmorzar típic de pagès per 2 euros. Organització: Carreters del Lluçanès. Durant tot el matí, al mateix lloc, mostra de bestiar equí, oví, boví i aviram de Nadal i maquinària agrícola. Demostració de ferrar cavalls. Concurs d’escultures amb motoserra. Durant tot el matí, al centre del poble, parades d’artesania i firaires, botigues al carrer i mercat setmanal. Mostra d’entitats i mercat d’automoció. Durant tot el matí, a la plaça de l’Església, mercat de Nadal. A partir de les 11 h, davant del monument de Rafael Casanova i de l’aparcament de Cal Pelut, passejades gratuïtes per la fira amb carro. Organització: Carreters del Lluçanès. Festival Itineràncies d’hivern: a les 11.30 h, als Jardins de Cal Bach, Runa (work in progress), amb Amer Kabanni. L’obra qüestiona els límits interns així com l’absurditat de les fronteres territorials i els conflictes humans. A les 12 h, als Jardins de Cal Bach, Sfumato, de Llum de Fideu. Temptativa d’obrir escletxes entre categories massa ben asfaltades; l’intent de dissoldre els seus límits. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, A la fresca, amb Anna Confetti. Espectacle inspirat en accions quotidianes. A les 12.30 h, al capdavall del Passeig, actuació de combos de l’EMAL, Escola de Música i Arts del Lluçanès. A les 17 h, al pavelló, festival de patinatge i exhibició d’hoquei. Organització: Club Patí Lluçanès. Dilluns, a les 11 h, a l’ermita de Santa Llúcia, missa en honor a Santa Llúcia. Exposicions: El gat fer, el felí dels nostres boscos, a la sala Cal Bach, fins al 14 de desembre. 3a Mostra de pessebres als locals buits del carrer Major.

Pista de gel de Manresa

Fins al 16 de gener, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec. Al matí obrirà per escoles o grups amb cita prèvia (caldrà que s’adrecin a la UBIC al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com). Entrades: 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat i per les escoles. Com cada any, inclourà un sorteig entre les persones que hi vagin a patinar, que es durà a terme el dissabte 15 de gener a les 18h a la mateixa pista de gel. Els usuaris també podran disposar d’una hora d’aparcament gratuït als pàrquings de Fòrum (Puigmercadal, Històric i Quatre Cantons).

22a Fira Solidària, Navarcles

Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça de la Vila. Organització: Escola Catalunya i Escola Bressol Tinet.

«Driblem la desigualtat», Manresa

Dissabte, a les 16 h, marxa botant una pilota de bàsquet des de la plaça Simeó Selga i amb recorregut pel passeig Pere III, muralla Sant Domènec, carretera de Cardona, Pont Nou i Nou Congost, on hi haurà partir de Copa Catalunya Femenina. Hi haurà una dinamització a càrrec de Basket Beat a Crist Rei. Activitat de Manresa Capitalitat del Bàsquet Femení.

Market Gironella - Vila de Nadal

Obert un total de 22 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació, acollirà fins a 80 artesans. També hi haurà concerts els dissabtes a la tarda, i tallers per a infants els diumenges al matí, amb inscripció prèvia. Diumenge 12 de desembre, a les 12 h, manualitats amb Bernadette Cuixart. Places exhaurides. Diumenge 19 de desembre, taller de reposteria amb Leclair Bakery. Diumenge 2 de gener, hora del conte.

Mercat Somiatruites extra de Nadal, Manresa

Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, a la Plana de l’Om. Parades d’artistes, dissenyadors i artesans de km0.

Mercat de Nadal, Sant Fruitós

Dissabte i diumenge i dissabte 18 i diumenge 19 de desembre, tot el dia, al Cobert de la Màquina de Batre. Parades d’artesania, comerç local, gastronomia i activitats per a tota la família. Més informació: www.santfruitos.cat.

«La màgia de les tradicions», Puig-reig

Diumenge, a les 11 h, davant l’església de Cal Pons. Itinerari màgic per conèixer les tradicions catalanes del Nadal, a càrrec de Silvà. Per a públic familiar.

«Vine a fer cagar el tió», Sant Fruitós

Diumenge, al Cobert de la Màquina de Batre. Activitat per a infants i famílies en el marc dels actes del Mercat de Nadal. Cal consultar els horaris a www.santfruitos.cat.

Fira d’entitats i Fira de Nadal de Súria

Diumenge, de 8 a 13 h, concurs de pesca d’espècies vàries. De 10 a 13.30 h, Rodamón Slot, el local estarà obert per poder-hi anar a provar. D’11 a 13 h, a la plaça de la Serradora, carter reial. A les 11 h, a la plaça de Sant Joan, concert de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música. A les 11.45 h, a la plaça de Sant Joan, ball dels Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 12 h, a la plaça de la Serradora, conta contes. A les 12 h, a la plaça de Sant Joan, concert de la Societat Coral La Llanterna. A les 12.45 h, a la plaça de Sant Joan, ball dels Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 13 h, a la plaça de la Serradora, lliurament dels premis del segon concurs Il·luminem el Nadal!. Durant tot el matí, botigues obertes, animació, illa de vianants entre la plaça de Sant Joan i la plaça de la Serradora, parades d’entitats, xocolata amb xurros, inflables gegants, sorteig d’una panera i programa especial de l’emissora municipal Ràdio Súria. Organització: Ajuntament de Súria i Súria Punt Comercial.

8a Festa infantil Els Trullols Parc, Manresa

Diumenge, d’11 a 14 h, al recinte exterior dels cinemes Bages Centre. Tot el matí, inflables, pintacares, jocs tradicionals organitzats pel CAE, personatges disney. D’11 a 12.15 h, espectacle de màgia Polifacètic 2.0, amb el Màgic Pol. De 12.15 a 13.15 h, espectacle musical Terrabastall de Nadal, amb Pep Callau i els Pepsicolen. Organització: Associació d’Empresaris Els Trullols Parc.

Petit Cineclub, Manresa

Diumenge, a les 11.30 h, a l’auditori de la Plana de l’Om. Projecció d’El Nadal del senyor Branquilló i lLescombra voladora. Dels creadors d’El Grúfal. De 3 a 6 anys. Organització: Imagina’t i Cineclub. Entrades: 3,50 euros. A la venda a www.kursaal.cat o a les taquilles del _Kursaal. A la venda 30 minuts abans a les taquilles de l’auditori de la Plana de l’Om.