MANRESA

Mercat Artífex edició Nadal - Dissabte, de 10 a 21 h; i diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça Puigmercadal. Mercat nadalenc de creació artesanal, disseny i productors de proximitat. Organització: Artífex, viver artesà.

AVIÀ

48è Concurs de pessebres en miniatura - Els concursants podran escollir com a tema qualsevol dels fets relacionats amb el naixement de Jesús. S’estableixen dues modalitats: pessebre obert o de sobretaula o diorama. I hi haurà quatre categories: fins als 6 anys, de 7 a 10 anys, d’11 a 15 anys i de 16 anys en endavant. Les obres s’han de presentar el dissabte 18 de desembre, de 16 a 15 h, a la sala d’exposicions de l’Ateneu. O bé del 13 al 17 de desembre, en horari de l’ajuntament, de 8 a 15 h. L’exposició estarà oberta, a la sala d’exposicions de l’Ateneu, els dies festius, del 25 desembre al 6 de gener. Més informació: pessebreavia.blogspot.com. Organització: Grup de Pessebristes d’Avià.

AVINYÓ

Portada del pessebre al Garrofí / Caminada per La Marató - Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça Major. El Centre Excursionista d'Avinyó anirà fins al cim del Garrofí a portar el pessebre. Hi haurà esmorzar a l’arribada al Garrofí. Ho organitza: Centre Excursionista d’Avinyó.

CALLÚS

Concert de l’Escola de Música - Divendres, a les 17 h, davant de l’Ajuntament, al Casal del Poble i als comerços de Callús.

Taller de decoracions de Nadal - Dissabte, d’11 a 13 h, a la plaça Dr. Vers, sota el porxo, taller familiar amb materials reciclats. Poesia als bars de Callús uDissabte, amb els Amics de la Poesia i el guitarrista Paco Galán. A les 11.30 h, al Bar Caçadors. A les 12 h, al Bar Garbí. A les 12.30 h, al Bar Stop. A les 13 h, al Bar Grill.

Fira de Nadal - Dissabte, de 16 a 20.30 h, a la plaça de l’Església, parades. A les 16 h, pels carrers del poble, Joc del Tió (estil room escape nadalenc) per a famílies, amb APP mòbil. Grups de fins a 6 persones. Inscripcions a l’Ajuntament o a ReservaPlay fins al 13 de desembre. A partir de les 17.30 h, cagatió. a les 17.30 h, infants de 0 a 3 anys. A les 18 h, infants de 4 a 6 anys. A les 18.30 h, infants de 7 a 9 anys A les 17.45 h, xocolatada. A les 18.30 h, música nadalenca amb Tània Caellas.

CASTELLBELL I EL VILAR

Taller: «Arbre de Nadal amb plat de paper» - Divendres, de 17 a 19 h, a la biblioteca Maria Malla.

Taller familiar de Mantrailing - Dissabte, a les 9.45 h, a Sant Cristòfol.

Festa de Nadal a la Vall de Montserrat - Dissabte, de 10 a 14 h, al local social de l’Associació.

FALS

Pessebre Vivent del Bages - Dissabte, a les 18 h; diumenge, a les 18 i a les 19 h; diumenge 26 de desembre, a les 18, a les 19 i a les 20 h; dissabte 1 de gener, a les 18 i a les 19 h; diumenge 2 de gener, a les 18 i a les 19 h; i dijous 6 de gener, a les 18 i a les 19 h; a les Torres de Fals. Espectacle amb més de 40 anys d’experiència en el qual participen 250 persones de Fals, Rajadell i altres pobles dels voltants. Entrades: 10 euros. De 6 a 14 anys: 5 euros. Fins a 5 anys i membres del Club Super3, gratuït. Aquest any només es vendran entrades a través de pessebre.cat. Preu especial per grups (mínim 20 persones). Contactar amb 608 52 57 37. Organització: Ass. Cultural Recreativa de Fals.

NAVARCLES

Fira Tió - Dissabte, de 10 a 13.30 h, a la plaça de la Vila. Cagatió popular, animació musical amb la companyia Els Salats, tallers nadalencs per a totes les edats i tallers de circ amb La Crica. Organització: Ajuntament de Navarcles.

Festival de Nadal del Ballet Jove de Navarcles - Dissabte, a les 18 h, i diumenge, a les 12 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Coreografia i direcció: Loli Rubio.

Concerts de Nadal - Diumenge, a les 17 i a les 18.30 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. A càrrec de l’Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. Entrada amb invitació.

SANTPEDOR

Exposició dels pessebres de l’Ernest - A partir de diumenge , de 18 a 20 h, al local de la Coral Escriny (Sant Antoni, 22b). Els diners recaptats es destinaran a Càritas Santpedor.

NAVÀS

Fira del Regal - Dissabte, durant tot el dia a la plaça i carrer de l’Església. Activitats infantils, parades amb descomptes, actuació de l’escola de música, decoració nadalenca, exposició de pessebres... Organització: regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Navàs amb la col·laboració del comerç local.

Concert de Nadal - Dissabte, a les 19 h, al Casal Sant Genís. Organització: Coral Nova de Navàs.

CABRIANES

21è Pessebre Vivent de Cabrianes - Diumenge, a les 18 h, pels voltants de la Plaça

EL PONT DE VILOMARA

Pujada del pessebre al Puig Gili amb BTT - Diumenge, a les 8 h, sortida des del Casal Ledez. Organització: Vilafort’s-Ceviro.

Mercat de Sant Llúcia - Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Major. Mercat artesanal, amb actuacions i col·laboració de les entitats locals. A benefici de La Marató. Organització: Associació contra el Càncer.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mercat de Nadal - Dissabte i diumenge, tot el dia, al Cobert de la Màquina de Batre. Parades d’artesania, comerç local, gastronomia i activitats per a tota la família.

Visita del patge reial - Dissabte, de 17 a 19 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Recollirà les cartes dels infants en el marc del Mercat de Nadal

Concert de Nadal - Diumenge, a les 11 i a les 12.15 h, al teatre Casal Cultural. Concert de músiques nadalenques i una mostra de la feina feta pels alumnes de l’Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós de Bages. Entrada amb invitació prèvia.

ST. JOAN DE VILATORRADA

«7è Encuentro de Coros Rocieros por Villancicos» - Dissabte, a les 19 h, a Cal Gallifa. Festival de Nadal de la Casa d’Andalusia. Donatiu: 5 euros.

Un poble de conte i el Tió - Diumenge, d’11 a 13 h, amb inici al pati de la xemeneia de Cal Gallifa d’un recorregut amb la màgia dels contes a la zona de les fàbriques i després el tió a la plaça Major. Inscripcions a www.santjoanvilatorrada.cat. Idea, producció i direcció: El SAC-La Nit de la Carbassa.

SANT FELIU SASSERRA

Hora del conte especial Nadal - Divendres, a les 11.30 h, a la biblioteca Sant Pere Almató. Amb els alumnes de l’escola Els Roures.

Concert de les corals i l’orquestra - EMAL - Dissabte, a les 17.30 h, a la sala gran de l’Ateneu.

SANT MATEU DE BAGES

«Contes amb gust de torrons» - Diumenge, a les 12 h, al local social. A càrrec de Clarà Gavaldà. Seguidament es farà cagar el tió. Cal inscripció prèvia.

SALO

Cagatió - Diumenge, a les 17 h, al Local Social de Salo. Cal inscripció prèvia.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Pessebre vivent de la Fedac - Divendres , a les 18.30 h, al parc Catalunya. Organització: Fedac Sant Vicenç.

Col·locació del pessebre al cim del Puig Soler - Diumenge, memorial Ramon Giralt i Calsina. Més informació: 93 833 10 97. Organització: Centre Excursionista Sant Vicenç.

Fira de Nadal - Diumenge, tot el dia, al centre de la població. Organització: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Cagatió - Diumenge, a les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organització: Colla de Geganters.

SÚRIA

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música - Divendres, a les 17.30 h, a la sala d’actes de la residència Bell Repòs. Organització: Escola Municipal de Música i AMPA del centre, amb el suport de l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona.

SOLSONÈS

SOLSONA

Acte de lliurament del 21è premi Signum - Divendres, a les 18 h, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal. Organització: Consell Comarcal del Solsonès amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Concert de Nadal - Dissabte, a les 11.30 h, a la Sala Polivalent. Concert de cant coral a càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música.

Trenet de Nadal - Dissabte i diumenge, d’11 a 14 i de 17 a 20 h. En franges horàries de 45 minuts. A la plaça del Camp. Recorregut pels carrers centrals de Solsona. Preu: 2 euros. Gratuït per a menors de 2 anys. A la venda a www.entradessolsones.com.

BERGUEDÀ

BERGA

Parada solidària - Dissabte, de 10 a 19.30 h, a la plaça de Sant Joan. Organització: Càritas Parroquial de Berga.

Quina Berguedana - Dissabte, a les 22 h, al Pavelló Vell d’Esports. Preu: 25 euros, i inclou cartró (majors de 16 anys). Premi final: viatge valorat en 15.000 euros. Hi haurà servei de barra. Punts de venda: Local Mountain Runners, Assegurances Bilbao, bar del Pavelló, bar del camp de futbol i Cafeteria Jazz. Organització: A.E. Mountain Runners del Berguedà, Handbol Herga, C.E. Berga, C.E.B. Vòlei Berga i A.E. Bàsquet Berga.

Festa del Tió - Diumenge, d’11 a 14 h, a la plaça Font del Ros. Es farà cagar el tió, taller de tions, cantada de nadales a càrrec de la Coral Font del Ros i activitat gegantera organitzada pels Geganters de la Font del Ros. En acabar s’entregarà el premi del Concurs de Balcons. Organització: Associació de veïns Font del Ros, Coral Font del Ros i Geganters Font del Ros. Activitat gratuïta.

CAL ROSAL

Tren Carrilet - Dissabte i diumenge, de Cal Rosal a Berga i viceversa, recorreguts gratuïts de 9.30 a 18.30 el dissabte i de 9.30 a 14.30 el diumenge. Parades a Cal Rosal, la plaça de la Creu, plaça Viladomat i Berga Resort.

3r Mercat de Nadal - Dissabte i diumenge, a partir de les 10 h, amb més de 25 parades de productes nadalencs, Tren Carrilet de Berga a Cal Rosal gratuit i photocall amb tió gegant. Dissabte, a les 16 h, activitat infantil: Pintem cares amb Munt d‘Arts. A les 18 h, concert amb Buena Park Music. El mercat tancarà a les 20 h. Diumenge, a les 10.30 h, activitat infantil: taller de fanalets al teatre de Cal Rosal. A les 11.30 h, ball en línia. A les 12.30 h, concert amb Bluebell duet. El mercat tancarà a les 14.30 h.

CERCS

Caga tió & The Little Circus - Dissabte, de 12 a 13.30 h, a la Rodonella.

Recollida de carbó a les mines - Diumenge, de 12 a 14 h, al Museu de les mines de Cercs.

GIRONELLA

Market Gironella Vila de Nadal - Obert un total de 22 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació. Acollirà fins a 80 artesans. Divendres, a les 18 h, concert de l’aula associada de música de Gironella. Dissabte, a les 18.30 h, concert amb Trending Covers. Diumenge, a les 12 h, taller de reposteria amb Leclair Bakery. Inscripcions a Entradium. A les 18 h, micro obert als poetes. Organització: Calamarts en Tinta. Informació a visitgironella.cat/market.

Concert de Nadal - Divendres, a les 10 h, al Local del Blat. Superphilarmonics de l’escola de Gironella i l’institut Pere Font de Vila. Organització: Fundació Sant Roc.

Representació dels Pastorets - Divendres, a les 15 h, al Local del Blat. Organització: AFA Escola Gironella.

Concert coral - Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Santa Eulàlia. Concert de la Coral Estel de Gironella i la Coral de Santa Maria d’Avià. Amb taquilla inversa.

PUIG-REIG

Concert de Nadal - Dissabte, de 12 a 13 h, a la plaça Nova, a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.

BAGÀ

Torronada - Dissabte, de 17 a 20 h. Hi haurà berenar d’entrepà, torrons i cava. També hi haurà ball amb Dolfi. Preu: 5 euros (socis) i 7 euros (no socis). Organització: Associació Bagà Gran.

Pujada del pessebre a la Roca Tiraval - Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça de l’Ajuntament.

MONTCLAR

«Busquem el tió» - Diumenge, de 10.30 a 12, de 12 a 13.30, i de 15 a 16.30 h. S’haurà de buscar el tió per tot el nucli amb un mapa d’orientació, hi haurà jocs per a la família i es podrà emportar a casa. Inscripcions a www.montclar.cat. Gratuït.

Xocolatada popular - Diumenge, de 10.30 a 13.30 i de 15 a 17 h. Es podrà fer un donatiu per col·laborar amb La Marató.

VILADA

Assaig general de la cantada popular de nadales - Divendres, a les 17 h, al local cultural Carme Cirera. Obert a tothom. Es poden portar instruments.

Cantada popular de nadales - Diumenge, a partir de les 11 h, pels carrers del poble. Els donatius aniran en benefici de La Marató.

CERDANYA/ ALT URGELL

PUIGCERDÀ

«Els Pastorets» de l’escola Vedruna - Divendres, a les 20 h, al Casino Ceretà. A càrrec dels alumnes de 6è de l’escola Vedruna.

LA SEU D’URGELL

Mercat de Nadal - Dissabte, de 10.30 a 20.30 h, al passeig Joan Brudieu.

Nadales al carrer - Dissabte, a les 11 h, a l’Espai de la Música-plaça de les Monges, a la Caseta Món Màgic-passeig Joan Brudieu, i al Racó dels Desitjos-plaça Patalín. A càrrec de l’alumnat de sensibilització de l’Escola de Música.

«Arqueologia medieval: Sabries construir una muralla?» - Dissabte, a les 11.30 h, al Bosc Màgic-parc del Cadí. Cal inscripció: agenda.laseu.cat/monmagic2021/.

Minairons al mercat amb contacontes - Dissabte, a les 12.30 h, al Racó dels Desitjos-plaça Patalín.

Ruta dels tions màgics - Dissabte, a les 17 h, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Cal inscripció prèvia: agenda.laseu.cat/monmagic2021/.

Concert de Nadal - Dissabte, a les 19 h, a la Sala Sant Domènec. A càrrec de l’Associació Orquestra Cadí.

«Solstici d’hivern a la catedral: Natalis solis in victi» - Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Ermengol. Cal inscripció: agenda.laseu.cat/monmagic2021/.

Espectacle: «El rescat dels Minairons» - Diumenge, a les 18 h, al teatre La Salle. A càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell. Entrades: a partir de 6 euros. A la venda a Codetickets.

ANOIA/ BAIX LLOBREGAT

CASTELLVÍ DE ROSANES

Fira de Nadal - Divendres, de 16.45 a 18.30 h, a la plaça. Parades amb productes nadalencs i d’artesania, i també hi haurà la visita del tió, a qui els infants ja podran saludar. Organització: AMPA de l’escola Mare de Déu de Montserrat.

IGUALADA

Activitats a Cal Font - Fins al dimecres 5 de gener. D’11.30 a 14 h i de 17a 19.30 h. A la plaça de Cal Font. En dies escolars, obert només a la tarda. Circuits de bloc (a partir de 5 anys), circuit de pump track (adreçat a infants de 3 a 12 anys), tirolina de 35 metres (a partir de 6 anys). A més a més, lliga de bloc de Nadal i circuit de bloc infantil, del 3 al 28 de desembre a Cal Font i a Ingravita, amb blocs nous cada setmana. Dissabte, de 19 a 20.30 h, gran tournament, a partir de 14 anys. Totes les activitats gratuïtes.

32a Marató de recollida de joguines - Divendres, de 10 a 20 h, a l’Ajuntament d’Igualada. 32a edició de la campanya, amb l’objectiu que cap infant de la comarca es quedi sense una joguina nova la nit màgica de Reis. Organització: Creu Roja a l’Anoia.

Fira de Nadal - Divendres i dissabte, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h, i diumenge, de 10 a 13.30 h, al nucli antic de la ciutat (plaça de l’Ajuntament, carrer Santa Maria i plaça Pius XII). Tradicional fira on s’hi podran trobar productes artesans, regals de Nadal, pessebres, ornaments nadalencs... Organització: Fira d’Igualada i Associació de Veïns del Barri de la Font Vella.

Activitats infantils a la Fira de Nadal - Dissabte, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec d’Anima’ns. Diumenge, d’11.30 a 13.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec d’Anima’ns.

Nadales i espectacles a la Fira de Nadal - Divendres, a les 20 h, cantada de nadales amb les corals de la ciutat pel 50è aniversari de la Coral Infantil Els Verdums. Dissabte, a les 12 h, Cor Merlet. A les 13 h, Protons. Ales 19.30 h, Els Verdums. Diumenge, a les 12 h, Coral Mig To. A les 13 h, Coral Xauxa.

«Fem cagar el tió» a la Fira de Nadal - Dissabte, de 18 a 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. Per evitar cues, s’haurà de recollir un tiquet el mateix dissabte a la caseta d’informació, a la plaça de l’Ajuntament. Tiquet gratuït.

Concert de Nadal - Dissabte, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Concert a càrrec de la Coral Infantil Gatzara. Preu: 4 euros (menors de 10 anys gratuït).

«A Christmas Gospel Night» - Dissabte, a les 19 h, al Museu de la Pell. A càrrec d’Igualada Gospel. Direcció de Pau Sastre. Preu: 10 euros (anticipades) i 12 euros (taquilla).

Música al carrer - Dissabte, a les 19 h, a la rambla de Sant Isidre, concerts amb grups igualadins Paunezz, El Pa de cada dia i Red Pèrill. Gratuït.

Concert de Nadal: «Il pianto della madonna» - Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Amb el Cor Exaudio, el Cor Nàiades, el Cor Aglepta i la Camerata Penedès. Obra del compositor Jordi Domènech. També s’interpretaran peces de Holst, Brahms i peces nadalenques arranjades per Bernat Vivancos i Carles Prat. Entrades: 15 euros, 5 euros (menors de 10 anys). A la venda a www.tiquetsigualada.cat.

MARTORELL

«Un Nadal a l’infern» - Dissabte, a les 19.30 h, al Pont del Diable. Correfoc infantil de la Colla de Diables i Dracs de Martorell. Recorregut: pg. del Quarter, c. de Pere Puig, c. de Josep Anselm Clavé i final a la pl. de la Vila.

«Escenari secret» - Dissabte, a les 21 h. Col·laboració: Diputació de Barcelona.

Mercat de Nadal - Diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça de la Vila i carrer de Francesc Santacana. Mercat de comerç de proximitat i d’artesania i productes nadalencs.

Patge Viu-Viu - Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça de la Vila; i a les 13.15 h, a la Rambla de les Bòbiles. Acompanyat de La Martukada. Organització: Patronat Cavalcada de Reis.

Nadal a l’Enrajolada - Diumenge, d’11 a 14 h, a l’Enrajolada, Casa Museu Santacana. Es podrà fer un vitrall nadalenc o penjar un desig a l’arbre de Nadal. Donatiu a favor de La Marató.

Tió gegant - Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Església.

«Conte de Nadal» - Diumenge, de 12 a 13 h, a l’Enrajolada, Casa Museu Santacana. La minyona de l’Enrajolada explicarà un conte de Nadal. De 4 a 10 anys. Els infants entraran sols i sense adults a l’activitat. Reserva de localitats a entrades.martorell.cat.

MASQUEFA

6a Fira de Nadal - Dissabte, d’11 a 14 i de 16 a 20 h, paradetes a l’Envelat. A les 12 i a les 17.30 h, animació infantil a càrrec d’Idoia. A les 13 h, actuació musical de Bongo Beat. A les 18 h, xocolatada popular. A les 19 h, cagatió. Es recolliran aliments per al grup de Voluntaris de Masquefa i guardioles per La Marató.

ÒDENA

Mercat de Nadal - Diumenge, de 9 a 14 h, al carrer Lleida (antiga Rosdor), el mercat del Pla d’Òdena sumarà a l’oferta ja habitual el mercat de productes nadalencs.

OLESA DE MONTSERRAT

Concert de Nadal i inauguració del pessebre de l’Olivera - Dissabte, a les 17 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. A càrrec de l’Escola Municipal de Música.

«Diorames i pessebres» - Dissabte, a les 18 h, a la Casa de Cultura, obertura de l’exposició. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

52a pujada del pessebre a la Creu de Saba -Dissabte, a les 8 h, a càrrec de l’UEC Olesa.

«Vine a fer cagar el tió gegant» - Diumenge, a les 12 h, al parc municipal. Amb la Cia. Ambauka. Organització: La Xarxa d’Olesa i Ajuntament d’Olesa.

CALAF

Concert de Nadal de l’Escola de Música - Dissabte, a les 18 h, al nucli antic. Cal inscripció prèvia a calaf.emm@calaf.cat. Gratuït.

Concert del Cor Trinvant - Diumenge, a les 12 h, a l’església de Sant Jaume.

CAPELLADES

Concert d’orgue de Nadal - Diumenge, de 12 a 13 h, a l’església de Santa Maria. Concert a càrrec de Josep Rumbau a l’orgue, interpretant temes de Haëndel, Bach, Johnson i nadales tradicionals.

«Nadal a 3 bandes» - Diumenge, de 17 a 19 h, a la cafeteria de La Lliga. Final i tercer-quart lloc del primer campionat de billar de Nadal. En acabar hi haurà refrigeri i entrega de premis. Entrada lliure. Organització: La Lliga.

ESPARREGUERA

Tió mòbil amb Robert Gobern i Cia. - El tió mòbil es desplaçarà tot animant els carrers i les places. Dissabte, a les 11 h, Barri Font. A les 12 h, La Plana. A les 18 h, El Castell. A les 19 h, Can Comelles i les Tres Caravel·les. Diumenge, a les 18 h El Mas d’en Gall. A les 19 h, Can Rial. Organització: Ajuntament d’Esparreguera.

24a Plantada del pessebre a la serra del Mas Manader - Diumenge, a les 9.30 h, des de Can Comelles. Organització: Col·lectiu Esparreguerí de Recerques.

STA MARGARIDA DE MONTBUI

Concert de Nadal - Diumenge, de 10.30 a 12.30 h, a l’església de la Tossa de Montbui. Concert a càrrec dels alumnes de 2n de les escoles Antoni Gaudí, Montbou i Garcia Lorca, dirigits pels impulsors de l’entitat Aula d’Orquestra. Oferiran diverses peces musicals amb violins i violoncels. Durant el matí es podrà visitar l’exposició de pintura Colors i natura, d’Anna Font Bosque, a la sala d’exposicions del Refugi.

MOIANÈS

MOIÀ

Arribada del Father Christmas - Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major (escales de l’església). Cançons en anglès i el Pare Noel donarà la tradicional cracker. Organització: Level Idiomes.

15a Nits de Somnis. Escola Municipal de Dansa de Moià - Dissabte, a les 21.30 h, a l’Espai Cultural Les Faixes. Amb l’alumnat de l’Escola de Dansa, Hand to hand, Espai Musical, Moi Jordana… Entrades: 5 euros (inclou l’entrada + copa de cava o refresc + sorteig d’una panera). Venda anticipada a La Ploma Moià.

Fira del Tió i 10è Mercat del Tasto - Diumenge, durant tot el matí, al parc municipal. Parades d’artesania, regal i producte nadalenc. Fira d’entitats. Trobada de plaques de cava. Amb música nadalenca a ritme de jazz amb Swing Engine. Organització: Ajuntament de Moià.

Concert de Nadal / Hivern - Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Cultural Les Faixes. A càrrec de l’Espai Musical de Moià.

COLLSUSPINA

Fira de Nadal - Dissabte, al solar de Can Mas i al nucli antic. Hi haurà tallers, fira d’entitats, exposició, contes, gospel, food truck, jocs infantils, artesania... A la tarda, concert amb Stemple Bar. Caldrà el certificat Covid.

L’ESTANY

Teatrets mecànics -Diumenge, a les 11 h, a l’aparcament. Organització: Ajuntament.

Cagatió -Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça del monestir. Organització: ACR.

MONISTROL DE CALDERS

El primer pessebre vivent de Monistrol de Calders - Dissabte i diumenge, sessions a les 18, a les 19 i a les 20 h. Entrades: 5 euros (majors de 5 anys). Venda i reserva d’entrades: a grupteatrecp@gmail.com o WhatsApp al 689 792 154. Organització: Centre Parroquial, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

SANTA MARIA D’OLÓ

25a Fira de Nadal - Diumenge, a les 9.30 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

«Les nadales del món» - Diumenge, a les 12.30 h, a l’Espai Hemalosa. Concert de Nadal de l’Aula de Música. Reserva d’entrades a través d’Entrapolis.