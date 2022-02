El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 4 euros per entrada per gaudir d'una experiència única entre música i vi en el primer Abadal Music Fest amb els concerts de Blaumut, Elena Gadel amb Manu Guix, Beth & Laura Andrés i el Petit de cal Eril. L'entrada inclou: concert + una copa de vi d‘Abadal + accés a la zona gastronòmica & chill out + zona market. Del 9 al 12 de juny al Celler Abadal a Santa Maria d'Horta d'Avinyó.

Aconseguiu el vostre Codi descompte trucant al 93 877 22 33 i fes-lo servir en la compra d'entrades a abadalmusicfest.com. Promoció limitada a 4 entrades per compra. Vàlida fins el 05/03/22