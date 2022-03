El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Albert Pla cantant i compositor, actor i escriptor, pallasso i bufó, però, per sobre de tot, és imprevisible. I a l’espectacle ¿Os acordáis? no farà una excepció! És el títol d’una de les últimes cançons que va compondre durant la pandèmia. Divendres 25 de març, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.