El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure León a partir d' "el Petit Príncep", Més de setanta anys després, hem imaginat la trobada al desert d’aquests dos nàufrags de les dues grans guerres europees, com si el petit príncep tal com el vam conèixer no hagués existit mai. Un personatge radicalment diferent però amb la mateixa mirada perplexa davant les nostres actituds: seriosos, vanitosos, mesquins, esclaus, competitius, ridículs.Un conte sobre la solitud, l’amistat, la vida, la m ort i la responsabilitat de ser persones.. Dijous 24 de març, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.