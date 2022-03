El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Arturo Gaya "Bonaire 12" el seu primer disc com a solista. Un disc en què, després de 44 anys trepitjant escenaris, el músic i cantant tortosí se’ns revela com a cantautor. I ho fa, ja sigui interpretant els seus propis textos o posant la seva música al servei de diversos poetes. Dijous 31 de març, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.