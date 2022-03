El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 10% de descompte per veure l'espectacle Ignasi de Loiola, vocació èxode i èxit amb Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Un dels noms més il·lustres de la música antiga visitarà Manresa per fer-hi un concert únic, amb una producció d’encàrrec. Serà a la basílica de La Seu (condicionada acústicament per a l’ocasió), en el marc dels actes de Manresa 2022 amb què es commemora l’estada d’Ignasi de la Loiola a la ciutat, ara fa 500 anys.

Al capdavant de la vintena de músics de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, Jordi Savall ens oferirà un recorregut musical per la vida de Sant Ignasi: una vida de transformació, marcada per la profunda experiència que va tenir al Cardener. A la sortida, ens posarem l’aigua d’aquest riu a la boca, purificada i transformada en la cervesa del festival, que acompanyarem amb el dolç del pelegrí.Més de se24 de març, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades trucant al 93 877 22 33, abans de l'1 d’abril, us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar les entrades a través de la seva web espurnesbarroques.cat