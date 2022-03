El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 16 euros per entrada per veure "Començar" amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer. Una història de dos desconeguts que es troben en aquella petita inflexió de temps en què poden acomiadar-se i no tornar-se a veure mai més, o iniciar una llarga història d’amor.... Diumenge 3 d’abril, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.