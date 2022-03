El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Quanta, quanta guerra, una història que parla de la necessitat universal de volar del niu i conèixer món. Meravelloses paraules escrites fa quaranta anys per Mercè Rodoreda, dites per un jove d’avui. Dijous 7 d'abril, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.