Serà un cap de setmana fred, però carregat de festes, fires i propostes d'oci per fer en família:

18a Fira de l’Abat. Monacàlia, Navarcles

Dissabte i diumenge, durant tot el dia, amb novetats tant pel que fa a activitts i espais. La plaça General Prim (la plaça del vi) estarà dedicada al vi. A la plaça de la Vila, hi haurà les actuacions d’entitats navarclines (teatre, esbart, ballet, gegants...) i, dissabte al vespre, un espectacle de circ. El parc Marcel·lí Monrós acollirà la Taverna amb vermuts amb música en directe, gastronomia variada i estands dedicats a la cervesa. Les bugaderes es col·locaran a la plaça Sant Valentí. La plaça Aguilar serà l’espai dedicat als menuts, amb tirolina, un carrousel i tallers de circ. A la plaça de l’Església hi haurà les cantades de l’Escola de Música de Navarcles i l’espectacle Marro de Bruixes (12 h). A la plaça Clavé hi haurà l’inici de la batucada el diumenge (12 i 17 h) i moments de dansa i teatre. Al carrer Solsona, mercat de plaques de cava. Diferents companyies i personatges itinerants ompliran places i carrers i el nucli antic estarà ple de paradetes, de comerç local i de paradistes vinguts d’arreu. Més informació: www.navarcles.cat.

Festa de Pagès, Fonollosa

Diumenge, al bosquet del Raval del Sastre, on cada any es realitza l’espectacle nadalenc Nit Viva. S’iniciarà amb l’encesa de focs de bon matí per a l’elaboració de l’escudella, a càrrec d’un grup de veïns de Sant Feliu de Codines. Hi haurà esmorzar i dinar pagès, a més d’una gimcana de jocs tradicionals per a totes les edats, un taller infantil de fer pa i un concert-vermut amb el grup Tururut Bonaigua, amb Cançons de mar i de muntanya. Hi haurà un espai de taverna. Cal fer reserva de localitats a www.nitviva.cat. Organització: ACR de Fonollosa i Grup de Teatre Faltagent.

Ciència en família: «Extracció d’ADN i covid», Manresa

Diumenge, a les 10.30 h, al Centre de l’Aigua Can Font. Esmorzar científic amb Marc Boada. Es farà una extracció d’ADN que es podran emportar els infants. Gratuït amb reserva prèvia. Edat mínima 6 anys. Més informació: www.parcdelasequia.cat.

20è aniversari dels Armats de Manresa

Diumenge, a les 11 h, arribada dels participants, davant de l’institut Lluís de Peguera. Es farà una desfilada amb la participació de més de 250 armats i manaies d‘arreu de Catalunya pels carrers Carrasco i Formiguera i passeig Pere III. A les 11.45 h, fotografia de grup a les escales de Crist Rei. Seguidament, desfilada pel carrer Àngel Guimerà fins arribar a la plaça de Sant Domènec, on cada grup farà les seves evolucions. Es lliuraran records commemoratius i es faran parlaments. Retorn de la desfilada i dinar de germanor a l’institut Lluís de Peguera. Organització: Associació Cultural Recerativa ARmats de Manresa.

Carnestoltes d'Avinyó.

Divendres, a les 15 h, inici de la rua de disfresses del Carnestoltes infantil a l’institut-escola Barnola amb la Xaranga Màgic. En arribar a la plaça Major, xocolatada solidària a càrrec de l’AFA de l’IE Barnola. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a projectes pioners en la investigació, diagnosi i tractament del càncer infantil. A les 23.30 h, a la pista polivalent, arribada de la Reina Carnestoltes, pregó i actuacions de Miquel del Roig i Pd Enceses. Dissabte, a les 17 h, inicia a la plaça Major de la rua de disfresses amb les xarangues Màgic, Band Tocats i Buskant El To Brass Band. Tot seguit concurs de comparses. A les 21.30 h, sopar popular amb l’actuació de George Freginald. A les 23 h, ball de disfresses amb l’Orquestra Tropical i PD Xevi Festes. Diumenge, a les 18.30 h, enterrament de la sardina. Inicia a la plaça Major de la rua mortuòria amb els Grallers i Timbalers d’Avinyó. Tot seguit, espectacle Spain is pain, de La Quebrá. En acabar, sorteig del Carnestoltes.

Taller de construcció d’estels, Berga

Dissabte, a les 11 h, al castell de Berga, a càrrec d’Activijoc. Inscripcons: educacio@ajberga.cat. Més informació: 93 821 43 33 (àrea d’Educació de l’Ajuntament). En el marc de les activitats d’Escola de Famílies.

«Operació Pasqua», Sant Fruitós

Món Sant Benet proposa una nova activitat familiar que consisteix en buscar ous de Pasqua de colors als jardins de la Casa de l’Amo i preparar una mona de xocolata a la cuina de la Fundació Alícia. S’estrenarà el cap de setmana del 2 i el 3 d’abril en tres sessions diàries i es durà a terme durant tot el mes fins a Setmana Santa, quan també hi haurà sessions entre setmana. L’última sessió es realitzarà el diumenge 17 d’abril. De 3 a 12 anys. Preu: 5 euros, adults; i 9,50 euros infants. Més informació (dates i horaris) i venda a www.monstbenet.cat.