El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un un 25% de descompte per veure Love of Lesbian amb el seu aclamat i nou àlbum, V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada) Un treball discogràfic que va arribar ja fa quasi un any, i que va suposar un pas més en la carrera de la banda. Un disc que, com els anteriors, està replet de poesia, d’art i de màgia. Però també està molt més carregat d’emotivitat, d’introspecció i de maduresa. Un disc amb el qual tornen a trencar qualsevol tipus de límit, i amb el qual tornen a mostrar aquest potent imaginari que han sabut construir al seu voltant. Dissabte 30, a les 20 h al Palau Firal de Manresa.

Podeu comprar les entrades trucant al 93 877 22 33, i us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar les entrades a través de la seva web manresa2022.cat