El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 euros per entrada per veure Mare de Sucre. Aquest espectacle reflexiona sobre el tracte que donem com a societat a les persones amb diversitat funcional. Un espectacle amb repartiment inclusiu, produït per Escenaris especials i el TNC, i amb en Marc Buxaderas en el repartiment.

Dissabte 23 d'abril, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.