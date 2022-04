El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 7 euros per entrada per veure Six Pieds sur Terre, de la companyía Lapsus. Una guerra ha passat per aquí... Sis joves, tal i com saben jugar els nens, es reinventen en un món i busquen perles ocultes sota la runa. L’escenografia esdevé un material lúdic, al fil d’un espectacle enginyós que combina humor, domini del moviment i creativitat.

Divendres 22 d'abril, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.