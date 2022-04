El Club del Subscriptor ofereix als seus socis una ENTRADA GRATUÏTA per veure el partit entre el Centre d'Esports Manresa VS Guineueta. Aprofita la bona temporada del CE Manresa i no et perdis aquest partit.

Dissabte 9 d'abril, a les 17 h al Estadi Municipal del Congost de Manresa. Presentant el Carnet del Club a les taquilles de l'estadi, obtindreu UNA ENTRADA GRATUÏTA. Promoció limitada.