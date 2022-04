El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 35 euros per entrada per veure l'òpera Rigoletto amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Una òpera en 3 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret de Francesco Maria Piave. Màntua, Itàlia. Rigoletto, bufò del duc de Màntua, té una filla secreta que és seduïda pel duc. Els cortesans la rapten i la porten a palau creient que és l'amant de Rigoletto, que els insulta i els reclama la seva filla. Després de fer veure a la filla que el duc no l'estima, Rigoletto planeja la seva venjança. Rigoletto és un drama de passió, falsedat, venjança i amor. La història gira entorn de Gilda, filla de Rigoletto -el bufó geperut de la cort del Ducat de Màntua- i amant del Duc.

Diumenge 8 de maig, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.