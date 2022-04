El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 15 euros per entrada per veure l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. De gran complexitat i plena de contrastos (des de la simplificació del bellíssim Adagietto fins a la sumptuositat del darrer temps), és lírica, però alhora propera al dramatisme. Immortalitzada per Luchino Visconti com a banda sonora del film Mort a Venècia (1971), aquesta partitura forma part del repertori universal.

Divendres 3 de juny, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.