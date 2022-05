Dissabte i diumenge, parades al Passeig, a Crist Rei i a Sant Domènec. A Sant Domènec, artesans alimentaris. A Crist Rei, parades de roba i complements i artesania. Davant del Casino, Fira del Bonsai. Dissabte, a les 12 h, a Crist Rei, balls urbans de hip hop. A les 18 h, a la plaça Clavé, actuació de Joan Mas Jazz. A la zona dels trullols, fins al diumenge 22 de maig, de 10 a 22 h, fira d’atraccions. Organització: Ajuntament i UBIC.

69a Fira de Sant Isidre de Solsona

Dissabte, de 9 a 20 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancon, trobada de cotxes 5R. De 9.30 a 13.30 h, 24è Zoom Fotogràfic de la Fira, a càrrec de Resol Fotografia. A partir de les 10 h, al camp de tir, tir al plat i tirada Rostollera. De 10 a 14 i de 17 a 20 h, a Ca La Celes, exposició i taller de treballs de labor de retalls. De 10 a 13.30 i de 16 a 20 h, a l’estand de Molsa Toleràncies, espai cosmètica i maquillatge ecològic a càrrec de Mercè Estruch. 6 euros. Cal inscripció. De 10.30 a 11.30 i de 17 a 18 h, a Mans i mànigues, taller Fes l’animal amb la Jesmonite!. 20 euros. Cal inscripció. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, a la plaça del Palau Episcopal, espai de circ. A les 11.30 h, davant del Casal de Cultura, concert de les formacions de l’Escola Municipal de Música Joan Roure. A les 11.30 h, a l’aula de cuina de Molsa Toleràncies, demostració de cuina d’alimentació saludable a càrrec de Sílvia Ferrer-Dalmau. 15 euros. Cal inscripció. A les 12 h, a la plaça de Sant Joan, L’hora del vermut amb música a càrrec de Gemm Sol. A les 12 h, a la plaça de Sant Roc, actuació de les Caramelles d’Ardèvol. A les 12.30 h, a la sala polivalent, exhibició de de l’Escola de Dansa de Solsona. A les 17 h, al Teatre Comarcal de Solsona, concert solidari Estrelles per als refugiats d’Ucraïna. Entrada voluntària. La recaptació anirà per a l’ONG Save the Children. a les 18 h, a la plaça de Sant Pere, exhibició canina de La Família Animal. A les 18.30 h, a la plaça de Sant Roc, actuació del Grup de Teatre de la Gent Gran. A les 19 h, a la plaça de Sant Isidre, Olímpiades Lingüístiques, a càrrec de Deixant Empremta. A les 19.30 h, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, inauguració de la nova museïtzació de al sala del conjunt de pintura mural de Sant Quirze de Pedret. A les 23 h, Bestiari Fest 2022, amb Xaranga Tocabemolls de la plaça Major a la sala polivalent. A les 23.30 h, obertura de portes de la sala polivalent. A les 23.45 h, arribada de la xaranga. A les 00.15 h, concert amb Xaranga Tocabemolls, The Aguateques i Animal Show. Entrades: 7 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. a la venda a entrades.tusimesolsones.com. Ho organitza: Joventut Solsonina. Diumenge, de 9 a 14 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancon, trobada de cotxes 5R. De 10 a 12 h, sortida de revisió de caixes de niu d’ocells a càrrec del Grup de Natura del Solsonès. De 10 a 13 h, a Ca La Celes, exposició i taller de treballs de labor de retalls; a la sala polivalent, exhibició de taekwondo; i a l’estand de Molsa Toleràncies, demostracions d’estris i electrodomèstics saludables a càrrec d’Espai René. D’11 a 12 h, a Mans i mànigues, taller Fes l’animal amb la Jesmonite!. 20 euros. Cal inscripció. A les 11.30 h, a l’estand de Molsa Toleràncies, demostració d’alimentació saludable a càrrec de Sílvia-Ferrer-Dalmau. 15 euros. Cal inscripció. A les 11 h, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, taller familiar La sal de la vida. Gratuït. Cal reserva prèvia. A les 12 h, a la plaça de Sant Joan, L’hora del vermut amb concert d’Els terrícoles del Capità Twang. A les 12 h, pel recinte firal, actuació de la Batucada Takumba. A les 12 h, a l’auditori de la sala polivalent, entrega de premis del 10è Concurs Empresaris per al Solsonès. A les 18 h, a la sala polivalent. festival d’Espaigua. Entrada gratuïta. A les 19.15 h, des del portal del Castell, passacarrers amb els Gegants de Bertrans. Més informació: firadesolsona.com.

Fira de la tapa i el disc de La Pobla de Lillet

Dissabte, duran tot el dia, al parc Xesco Boix, parades de discs de vinil i música punxada. D’11.30 a 13.30 h, vermut i tapes. A partir de les 18 h, festival de tapes gastronòmiques. A les 19 h, concert de Sirocco Band.

Dia Internacional del Comerç Just, Manresa

Dissabte, a les 17.30 h, a la Plana de l’Om. A les 17.30 h, La Botigueta, espectacle familiar de teatre i titelles a càrrec de Tanaka Teatre. A les 18.30 h, lectura del manifest per al comerç just i xocolatada. Animacions de les batukades de Xàldiga i Batrakes. A les 17.30 h, a la Sala Els Carlins, escenificació de l’obra col·lectiva Forat, Pau, Llum, del projecte MOU-Teatre, de l’Ajuntament de Manresa, la companyia Sargantana i Els Carlins. Hi haurà taquilla inversa, i els fons recollits es destinaran a projectes de sensibilització sobre consum conscient. Reserva d‘entrades a entrades.elscarlins.cat.

Festes del barri Vic-Remei

Dissabte, a les 16.30 h, al carrer Verge de l’Alba 5-7, el grup Esplai Vic-Remei organitzarà la gimkana del reciclatge. Organització: Associació de Veïns Vic-Remei.

Mercat de Cooperatives Escolars, Berga

Dissabte, de 10 a 13 h, al passeig de la Indústria. Hi participaran 180 alumnes d’escoles de Berga, Casserres, Borredà i Vilada.

Bacanal, Cal Rosal

Dissabte, a les 9 h, al Konvent, esmorzar popular (botifarrada). A les 10.30 h, processó festiva del Konvent a Corpus (Berga). A les 19 h, a la plaça Maragall de Berga, dinar popular (sardinada). Diumenge, a les 12 h, al Konvent, arrossada popular amb rivalitat entre Eduard Finestres de Corpus i el cuiner, artista i performer Rafa Tormo. Música amb @rynaselect + @gilrocaculi + @_coconauta_. Reserves: konventreserva@gmail.com.

Festa de la Primavera, Canet de Fals

Dissabte, a les 11 h, al local social, inici del concurs de dibuix. A les 12 h, ball de la gegantona Alzina. A les 12.30 h, actuació de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 13 h, concert-vermut del grup de gralleres Les Antines. A les 14 h, paella popular preparada per les iaides de Canet de Fals. Cal inscripció. A les 16 h, lliurament de premis del concurs de dibuix. A les 16.15 h, contacontes per trencar mites amb Gisela Llimona. Organització: Associació de Veïns La Fulla de Canet de Fals.

Rec.0, Igualada

Dissabte, de 10 a 22 h, al barri del Rec, 54 de les velles fàbriques i adoberies es converteixen en pop up stores de moda on marques de primer nivell hi venen els seus estocs i mostraris a preus únics. També es posa en marxa el Rec Street Food, un festival de menjar de carrer amb 34 food trucks i pop up bars, i el Rec Music Festival, amb la programació de quinze concerts repartits en diferents espais. A les 10 h, a la placeta Granotes, assessoria de la pell i maquillatge Dr. Hauschka. A les 10 h, a l’Espai Moda Sostenible/Museu, exposició de dissenys d’escoles de moda. A les 11 h, a l’Adoberia Bella, tallers infantils d’artesania en pell. A les 11 h, al pati de Cal Granotes, visita guiada a l’antiga adoberia de Cal Granotes. A les 11 h, a l’Espai Rec Kids, taller infantil a càrrec de l’inQuiet: Tie Dye amb permanents. A les 12 h, a l’escenari Estrella Damm, ball amb Swing Anoia. A les 12 h, a l’escenari Pati Vila, sessió de DJ: Andreu Presas/Flaixbac. A les 12.30 h, a l’Espai Rec Kids, taller infantil d’hort-Get Growing. A les 13 h, a l’escenari Estrella Damm, concert de The Grooving Septet. A les 14 h, a l’escenari Estrella Damm, sessió de DJ: Heinech. A les 17 h, a l’espai DJ Estrella Damm, sessió de DJ: Dj Perill. A les 19 h, a l’escenari Pati Vila, concert de Le Nais. A les 20 h, a l’escenari Pati Vila, sessió de DJ a càrrec de Festival Maig: Te Jodes y Bailas DJ. A els 21 h, a l’escenari Estrella Damm, concert d’Arc de triomf. També hi haurà accions a les pop up stores i actuacions Off Rec: Guillem Albà & La Marabunta dissabte (20 h) a la plaça de Cal Font en el 25è aniversari del Teatre de l’Aurora i concerts al Kiosk del Rec. Informació: www.rec0.com.

Festa del Castell, Llívia

Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major, trobada de colles castelleres amb els Castellers de riberal, Castellers de Santpedor i Colla Castellera Cerdanya. Diumenge, a les 12 h, al castell de Llívia, commemoració de la Carta de Poblament, a càrrec dels alumnes de l’escola Jaume I, i danses medievals. A les 14 h, a l’aparcament de l’església, dinar popular. A les 17 h, ball.

Festa Major de Maians

Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça de l’Era, gimcana. A les 18.30 h, al Centre, berenar. A les 21.30 h, al Centre, sopar. Cal inscripció. a les 23.30 h, al Centre, ball amb Disco54. Entrada lliure. Diumenge, a les 10.45 h, missa i concert de la Coral Flor de Boix. D’11 a 14 h, a la plaça de l’Era, 5a Fira d’Emprenedors, organitzada per la Cooperativa Recigrup de l’escola de Maians. A les 18 h, escenificació d’El crèdit, a càrrec del Grup de Teatre de l’ACR de Fals. Entrades: 5 euros, a partir de 10 anys.

Festa del barri de Joncarets de Súria

Dissabte, a les 16.30 h, jocs infantils, gimcana i passejada en bicicleta a càrrec de Juan Antonio González. A les 19 h, mostra de ball i exhibició a càrrec de la Casa d’Andalusia de Manresa. A les 20 h, botifarrada popular. A les 21 h, Baila con nosotros, amb DJ Rilo. Diumenge, a partir de les 14 h, pícnic familiar als pins de Joncarets. Organització: Associació de Veïns Sant Isidre-barri Joncarets, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Súria.

Vieer Fest, Puig-reig

Diumenge, d’11.30 a 15 i de 17 a 20.30 h, a l’Ametlla de Merola, mostra de patrimoni industrial, cervesa artesana, vi, gastronomia i producte de proximitat que promou l’Ajuntament de Puig-reig. Hi haurà actuacions en directe i mostres del patrimoni cultural.

Fira de Sant Isidre de Castell de l'Areny

Diumenge, de 9.30 a 11.30 h, taller de marxa nòrdica. De 13 a 14 h, taller de jocs tradicionals amb Rural Salut. Parades de productes artesans. A les 9 h, cursa Trail Roc de la Clusa. Inscripcions: www.rocdelaclusa.cat. A les 11 h, missa a l’església de Sant Vicenç amb la Coral Estel de Gironella. D’11.30 a 13 h, taller saludable de destil·lació d‘espígol.