L'últim dia d'ExpoBages arriba carregat de propostes d'oci per a tota la família. Hem preparat aquesta guia perquè et preparis la visita i no et perdis res:

Les activitats del diumenge 22 de maig: A partir de les 11h. Mostra de Dansa moderna, a càrrec de Sònia González, monitora a l’AV Cal Gravat (carrer Josep Maria Planes). Mostra de Zumba, a càrrec de Fina Bara, monitora a l’AV Sagrada Família (carrer Josep Maria Planes). Presentació de la confecció de la pancarta per a la setmana de la gent gran a càrrec de grups de ganxet de les Associacions de Veïns.

11h a 12h. Actuació de la Colla Castellera dels Tirallongues. Plaça Major.

11h a 12h. Passejada de gegants de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós.

12h a 13h. Batukada a càrrec de la colla Shango de Sant Fruitós de Bages.

13h a 15h. Repartiment de tastets d’arròs a càrrec de la Colla dels Cuiners de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages. Plaça Crist Rei. A més: Jocs infantils a càrrec d’Anima’ns (Passeig Pere III, 3r tram).

Atraccions Infantils a càrrec d’Atraccions Raúl (plaça Simeó Selga).

Circuit de karts elèctrics, a càrrec de Derraping Vilanova (plaça de Crist Rei).

Carretillada Popular dels Diables de Xàldiga.

Tallers infantils amb Grup Cube (Passeig Pere III, 1r tram).

Fireta infantil i criança (Plana de l’Om).

Gimcana infantil del comerç.

Tren Express d’Orient, a càrrec de l’ACR Sant Fruitós. Dins l'espai Tecnobages: 11h a 13h. Taller LAB 06.

13h a 13.15h. Wealty App.

17h a 18.30h Taller Althaia App.

17h a 18.30h LAB 06.

18.30h a 18.45h. Wealty App. També, durant tots els dies d'ExpoBages: CETIM: Simulador amb realitat virtual, intervenció contra incendi en l’àmbit industrial

Som Prevenció: Desfibril·lador: Quan la tecnologia ens salva la vida

Reanima Box Adrenalines: La solució de un Medical Device per instaurar la Al·lergoprotecció.

UPC Manresa, CFP i Institut Lacetània: Robòtica col·laborativa i fabricació avançada sobre maquetes demostratives.

Generalitat: Projecte AINA.