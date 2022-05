El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 10% de descompte per veure l'espectacle d'Ensemble All'aura . La serenitat del claustre del convent de Sant Agustí acollirà una proposta que gira al voltant de la feminitat i de vocacions monàstiques. La tonada popular “Mare, no em feu monja”, donarà peu a tastar dolços monacals i a regalar-nos les orelles amb obres signades majoritàriament per compositores del segle XVII.

Podeu comprar les entrades trucant al 93 877 22 33, abans de l'3 de juny, us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar les entrades a través de la seva web espurnesbarroques.cat