El Club del Subscriptor ofereix als seus socis, dintre del Cicle de concerts de Música i Romànic, un descompte d'un 2X1 per veure Robert Santamaria & Ensemble Spatium “Jaume I, Música de Fets i Llegendes”. La història i les llegendes sobre la vida d’aquest monarca medieval s’entrellacen, tot recordant també coetanis menys afortunats com els càtars i regnes andalusins. En aquest treball Santamaria s’ha envoltat de músics exquisits i la veu de Marta Segura, d’Amarok.

Es podrà gaudir d'aquest concert a l'esglèsia de Sant Vicenç de Fals situat al pla de Fals, en el terme de Fonollosa, en un espai singular, trobem aquest conjunt monumental integrat per les torres de l’antic castell de Fals, la rectoria i l’església de Sant Vicenç, on descobrirem la recent restauració com a espai museïtzat i cultural. També podrem tastar el vi de la zona “més que paraules”.

Visita guiada a càrrec de: Francesc Villegas

Diumenge 19 de juny, a les 18:30 h visita guiada i a les 19 h concert.

Obtindreu un 2x1 presentant el carnet del Club a les taquilles del concert. Promoció limitada.