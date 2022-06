Després de la cancel·lació de la seva anterior edició pel coronavirus, el Barcelona Beach Festival torna aquest estiu a la platja del Fòrum i al parc de la Pau. L’organització del festival de música electrònica i EDM, en què s’engloben gèneres com el house i el techno, ja ha anunciat els artistes que hi haurà aquest any dalt de l’escenari. Tot celebrat en un mateix dia a la platja de Barcelona.

️ Calendari : dissabte 2 de juliol.

: dissabte 2 de juliol. Ubicació : platja del Fòrum i parc de la Pau de Sant Adriáà de Besòs (Barcelona).

: platja del Fòrum i parc de la Pau de Sant Adriáà de Besòs (Barcelona). Artistes principals: Marshmello, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Armin Van Buuren, Morten, Vini Vici, Timmy Trumpet, Sunnery James & Ryan Marciano.

Marshmello, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Armin Van Buuren, Morten, Vini Vici, Timmy Trumpet, Sunnery James & Ryan Marciano. Preus : entrada general 84 euros, entrada ‘premium’ 120 euros, entrada VIP 570 euros.

: entrada general 84 euros, entrada ‘premium’ 120 euros, entrada VIP 570 euros. Pàgina web: https://www.bcnbeachfestival.com/

Tal com es mostra al cartell de l’espectacle de música, l’esdeveniment tindrà lloc durant tota la nit del dissabte 2 de juliol; tot i que per ara encara es desconeixen els horaris dels xous. Tal com assenyala el comptador de la pàgina web del festival, falten menys de dos mesos perquè els amants de la música electrònica puguin tornar a disfrutar d’un dels esdeveniments musicals més importants de la capital catalana.

El cartell oficial es va donar a conèixer fa mesos i està ple dels noms més destacats dins del gènere. Els ‘dj’ neerlandesos Armin van Buuren i Don Diablo encapçalen l’elenc, però no ho fan sols. Dimitri Vegas, que ja va actuar el 2020, tornarà a Barcelona per a aquesta nova edició.

Altres noms que es repeteixen al cartell d’aquest any són el nord-americà Marshmello i l’australià Timmy Trumpet, a més del duo holandès format per Sunnery James i Ryan Marciano. Davant les notables baixes de Steve Aoki i Alan Walker, hi haurà nous convidats: el productor danès Morten i la dupla israeliana Vini Vici debutaran en el BBF d’aquest any.

General, Premium i VIP

Quant a les entrades, que ja es poden comprar a la web oficial del festival, hi ha tres opcions de diferents característiques i preus. D’una banda, l’Entrada General té un cost de 84 euros, incloent-hi despeses de gestió. A aquesta xifra s’hi poden afegir crèdits de consumició per valor de 10, 20 i 40 euros.

D’altra banda, aquelles persones que vulguin tenir accés directe a espais exclusius pròxims a l’escenari poden adquirir el seu Tiquet Premium, que inclou avantatges com ara tres consumicions incloses i acreditació commemorativa per 199,50 euros.

Finalment, aquells acreditats amb la VIP Experience, el cost del qual ascendeix fins als 567,50 euros, tindran menjar i beguda gratuïta durant tota la nit. Al seu torn, els que comprin aquesta entrada també tindran l’oportunitat d’accedir a l’escenari i al ‘backstage’ durant algunes de les actuacions programades.