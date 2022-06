El Festival de Peralada celebrarà del 8 de juliol al 6 d'agost la seva 36a edició i ho farà recuperant la plena normalitat després de dos anys marcats per les restriccions. L'encarregada d'inaugurar-lo serà la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett amb una doble actuació el 8 i 9 de juliol. Per l'escenari del festival també s'hi podrà veure l'òpera Hadrian de Rufus Wainwright, un espectacle del prestigiós coreògraf Carlos Acosta, l'actriu Mònica Bellucci donant veu a Maria Callas i una nit 'homenatge' a Josep Carreras. El seu director, Oriol Aguilà, ha dit que es tracta d'una programació al "més pur estil Peralada" on cada cop més busquen "especialitzar-se" per projectar-se al món.

️ Calendari : del divendres 8 de juliol al dissabte 6 d’agost.

: del divendres 8 de juliol al dissabte 6 d’agost. Ubicació : Castell de Peralada (Peralada, Girona).

: Castell de Peralada (Peralada, Girona). Artistes principals : Ballet de l’Òpera de Munic, Monica Bellucci, Joan Manuel Serrat, Josep Carreras, Sonya Yoncheva, Lise Davidsen, Sergio Bernal i Ciada Rossi, Emily d’Angelo, Rufus Wainwright.

: Ballet de l’Òpera de Munic, Monica Bellucci, Joan Manuel Serrat, Josep Carreras, Sonya Yoncheva, Lise Davidsen, Sergio Bernal i Ciada Rossi, Emily d’Angelo, Rufus Wainwright. Preus : De 45 euros a 200 euros, depenent de l’artista.

: De 45 euros a 200 euros, depenent de l’artista. Pàgina web: https://www.festivalperalada.com/es/

"Volem treballar per convertir el nostre festival en epicentre de la creació artística al futur i espero que aquesta programació us faci viure el somni d'una nit d'estiu amb nosaltres, ha assegurat durant la presentació del festival la presidenta de la Fundació, Isabel Suqué.

I és que la 36ena edició fa una clara aposta per un canvi de format més centrat en el mes de juliol, amb vocació "d'especialitzar-se" i on la prioritat serà la qualitat i no els espectacles "massius". Per això, l'auditori passarà dels 1.800 als 1.500 espectadors, tot i que es mantindrà l'aforament de la resta d'espais (el claustre i l'església) i se n'hi incorpora un de nou: el celler d'RCR. El certamen també creix en pressupost –un milió més que l'any passat- i s'enfila fins als 3,7 MEUR.

La dansa, a més, tornarà a ser la protagonista de la inauguració del festival amb un espectacle que inclou tres coreografies de la cèlebre companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett. El ballet, fundat durant la temporada 1990-1991 com un departament independent de l’Òpera Estatal de Baviera, conrea un ric repertori que va des de les produccions de ballet clàssic fins a la dansa moderna.

La companyia oferirà una doble actuació a l'auditori del certamen les nits del 8 i 9 de juliol i ho farà amb 'With a Chance of Rain', un expansiu ballet de Liam Scarlett que tracta la relació existent entre la música i la dansa a través dels 'Sis preludis' de Serguei Rakhmàninov; 'Bedroom Folk' de Sharon Eyal amb la música electrònica d'Ori Lichtik, on ens parla sobre la compulsió de formar part d'una identitat grupal i sobre la pèrdua de la individualitat a través d'una coreografia farcida d'abstracció dels moviments, i per últim, 'Rubies' de George Balanchine amb música d'Igor Stravinsky.

El 15 de juliol serà el torn de Bellucci donant veu a Callas a través de la lectura de les seves cartes. I tot plegat amb una escenografia d'excepció: al centre, un sofà, la reproducció exacta del que hi havia a l'avinguda Georges Mandel, a l’apartament parisenc on Maria Callas va passar els últims quinze anys de vida. A la punta del sofà, un gramòfon, on Callas escoltava els seus enregistraments i la música del bel canto que tant li agradava. I Bellucci es vestirà de Maria Callas, amb una peça cedida per la col·lecció italiana My Private Callas i que es va mantenir en secret durant més de seixanta anys.

L'endemà pujarà a l'escenari del festival un dels seus habituals. Joan Manuel Serrat hi torna amb la seva última gira 'El Vici de Cantar 1965-2022' amb la que s'acomiadarà del seu públic. El 20 i 21 de juliol el certamen oferirà un altre doble espectacle de dansa al nou celler. I ho farà de la mà de Sergio Bernal i Dance Company sota el títol 'Rodin. L'escultor de les emocions'.

Amb diferents llenguatges que van des del ballet clàssic i el barroc fins a la dansa espanyola, passant pel neoclassicisme, Bernal ha escollit les tres escultures de Rodin que més s'acosten al seu sentir per confeccionar aquest ballet: 'Tors d'home Lluís XIV', 'El petó' i 'El pensador'.

El celler, un espai "transversal"

Aguilà ha explicat durant la presentació que el nou celler esdevindrà en un futur un "espai transversal" on es programaran activitats artístiques de forma "desestacionalitzada". "Comencem pels jardins però hi anirem descobrint espais", ha afegit.

Una òpera de producció pròpia

El 22 de juliol el festival estrenarà la nova producció 'The Fairy Queen' sota la direcció musical de Dani Espasa i on l'òpera és presentada com un conte de fades, un somni, i a la vegada un "homenatge" a aquesta disciplina, al teatre i a Peralada. "Es tracta del Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare transformat al somni d'una nit d'estiu a Peralada. Serà la gran festa barroca", ha remarcat Aguilà. I l'endemà, el 23 de juliol, l'Església del Carme acollirà el recital líric de la mà d'Emily d'Angelo i l'Auditori l'anunciada actuació de Pink Martini.

El claustre del Carme acollirà el 27 de juliol la primera interpretació conjunta de les tres obres inspirades en el barroc de Raquel García-Tomás i el 29 l'Auditori serà l'escenari de l'òpera en versió concert semiescenificada de Rufus Wainwright 'Hadrian'. El 30 de juliol s'hi podrà veure l'òpera Nabucco de Verdi i el 2 d'agost el recital líric de Sonya Yoncheva, a l'església del Carme.

Homenatge a Carreras

El 3 d'agost serà 'la nit' de Josep Carreras en una actuació on el tenor tornarà a pujar a l'escenari del festival amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la batuta de David Giménez per celebrar el seu 75è aniversari. Lise Davidsen, Lucas Vidal i Ermonela Jaho completen el cartell. Serà una nit amb "sorpreses" i, d'alguna manera, "una manera de mostrar el nostre agraïment a un dels artistes més importants de casa nostra". De fet, el Festival també té previst concedir la medalla d'honor al tenor.

Acosta clourà el certamen

El ballarí i coreògraf Carlos Acosta serà l'encarregat de cloure la nova edició del certamen amb l'espectacle 'On before', una de les peces més importants i personals de la seva carrera. Un viatge "cap a la mort" on duets i solos s'entrellacen al llarg de l'obra. L'espectacle compta amb coreografies d'artistes de renom mundial com Will Tuckett, Russell Maliphant i Kim Brandstrup, juntament amb coreografia del mateix Acosta i a la qual ara també se suma el coreògraf cubà Raúl Reinoso amb 'Nosotros'.

La residència artística

Amb l'objectiu de donar suport als joves "valors del país" i ampliar la seva projecció, el festival va crear l'any 2016 la residència artística que enguany serà per a Ensamble O Vos Omnes. Es tracta d'un dels grups vocals de música antiga amb més projecció de Catalunya. En aquesta edició, el cor participarà en la producció d'òpera 'The Fairy Queen', al concert 'Sfogava con le stelle', de la compositora Raquel García-Tomás, i a l'espectacle 'On Before' d'Acosta.

També torna la presencialitat al Campus d'Estiu on precisament Acosta oferirà un "diàleg" amb el seu nebot, Yonah Acosta, ballarí del Bayerisches Staatsballett, entre d'altres. La programació del festival es complementarà amb diverses activitats culturals com ara exposicions i mostres.

Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a la una del migdia a través del web del festival.