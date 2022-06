Set plans gratis per fer aquest cap de setmana

Dissabte, a les 10 h, a l’Adoberia La Bella, taller de fotografia Captem el foc, a càrrec de Dani G. Crespo. A les 17 h, vuit balls de diables parlats repartits entre la plaça Castells, el Centre Cívic Nord, l’església dels Caputxins i l’església de Montserrat, i quatre balls de diables parlats més actuaran a la plaça de l’Ajuntament, inclosos els amfitrions, a les 18.45 h. A les 20.30 h, els dotze balls es trobaran a la plaça de la Creu per començar una cercavila de foc. Cap a les 22 h, encesa final conjunta amb mig miler de diables a la plaça Pius XII. La cloenda serà un sopar al Museu Comarcal. Organització: Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada.

Concerts gratuïts de la Festa Major de Santpedor

Dissabte, a les 23 h, a l’aparcament de Cal Llovet, concert amb DJ Arzzet. A les 01.30 h, cercavila nocturna del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Kriptonita. A les 02 h, a Cal Llovet, concert amb Dalton Bang i final de festa amb sessió de DJ’s. Diumenge, a les 22 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Maravella. A les 22.30 h, a la plaça Gran U d’octubre, concert d’electrogralla Empelt, a càrrec de Roger Andorrà. A les 01 h, cercavila nocturna des del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Kriptonita. A les 01.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Tropical i final de festa amb sessió de Dj’s.

Els Quatre Fuets de Patum a Berga

Diumenge, a les 18.15 h, a la plaça de Viladomat, audició de sardanes amb la Cobla Pirineu.I a les 20 h, a la plaça de Viladomat, els Quatre Fuets.

Ciència en família: «El cicle de l’aigua», Manresa

Diumenge, de 10.30 a 12 h, al Centre de l’Aigua de Can Font. Esmorzar científic amb Marc Boada. S’abordarà el cicle de l’aigua a nivell planetari i es farà una reproducció a escala d’aquest cicle. Gratuït amb reserva prèvia. Edat mínima 6 anys. Més informació: www.parcdelasequia.cat.

Art urbà a Igualada

Igualada viurà diumenge, de 10 a 19 h, la quarta edició de l’Electra Festival. La proposta d’art urbà proposa intervenir l’espai públic utilitzant les caixes d’electricitat com a suport i aquest cop una desena d’artistes se centraran en el barri del Poble Sec. El punt central de trobada serà al parc del Garcia Fossas, on hi haurà tallers infantils, concerts i altres activitats durant tot el dia. Aquest any el festival agafa entitat pròpia després d’haver nascut dins dels pressupostos participatius.

Espectacle infantil «Set Up» , a Sant Fruitós

Diumenge, a les 18 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Espectacle familiar de circ i humor a càrrec de Los Barlou. Entrada gratuïta.

Concurs de gossos pastors, Prats de Lluçanès

Dissabte i diumenge, a partir de les 8 h i fins a mitja tarda, al camp Gran del Soler de n’Hug, puntuable per al campionat d’Espanya. Entrada gratuïta. Zona d’aparcament: pas de Galobardes. Organització: Visca Gossos Pastors.