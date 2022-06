Les escoles municipals de música arriben a final de curs amb molta activitat ara que s’ha pogut recuperar la normalitat després de dos anys de restriccions per la pandèmia. Per exemple, demà l’Issi Fabra de Puigcerdà oferirà el 9è concert simfònic (12 h, al parc Schierbeck) i la de Súria oferirà l’actuació de tots els grups amb la cantata Florinda, la vaca pallassa, de Manel Justícia, amb arranjaments de Xavi Mestres (11.30 h, al parc municipal Macary i Viader). I avui la de Sant Joan de Vilatorrada, amb més de 35 anys d’història, ja celebra una tarda musical: a partir de les 5, diversos espais del Mas Sant Joan acolliran els grups de violoncels, la BandSonant, el taller de Body Percussió, la Jove Orquestra de la Catalunya Central, l’Aula de Piano amb El Carnaval dels Animals... I la cloenda (20.30 h) serà a càrrec del grup Rubber Soul i el seu tribut a The Beatles.

Però hi ha escoles de música, com les d’Artés i Sallent, que clouen aniversaris especials. A Artés, avui (21.30 h, a la sala Dos de Gener ) acaben les activitats de celebració dels 25 anys del centre amb el concert 25 Batecs, que inclourà cançons que han marcat moments emotius i inoblidables al llarg dels anys. També es formarà una simfònica amb més de 60 alumnes. I la Cal Moliner de Sallent celebrarà diumenge (18 h, a la Fàbrica Vella) el 40+1 amb una obra composada expressament per a l’aniversari a càrrec del professor Pepe Balasch, amb la qual ha volgut explicar les vivències al centre. En la suite hi participen moltes formacions i també hi ha des d’una balada d’amor fins a un rèquiem.