Sons del camí. Cicle de músiques amb ànima (9a edició)

Del 7 al 22 de juliol

Manresa

El festival s’inclou enguany en la commemoració de l’estada del cinquè centenari d’Ignasi de Loiola a la ciutat, i presenta un programa d’actuacions de música amb ressons espirituals.

Concerts (a les 21 h, excepte El Pot Petit)

7 de juliol, al claustre del Museu de Manresa. Trio Marala amb el disc «A trenc d’alba».

8 de juliol, al claustre del Museu de Manresa. Joana Serrat & The Great Canyoners amb el disc «Hardcore From The Hearth».

14 de juliol, als jardins de la Cova de Sant Ignasi. «Mots visionaris», de Carles Cases.

15 de juliol, a la basílica de la Seu. «Best of Noa», amb Noa.

16 de juliol, als jardins de la Cova de Sant Ignasi. Ramon Mirabet amb el disc «Free».

20 de juliol, a la basílica de la Seu. «Gospel & Spirituals», amb Messengers.

21 de juliol, als jardins de la Cova de Sant Ignasi. Ginestà amb el disc «Suposo que l’amor és això».

22 de juliol, als jardins de la Cova de Sant Ignasi, a les 19 h. «Vull cantar i Vull ballar!», amb El Pot Petit.

22 de juliol, a la basílica de la Seu de Manresa. Actuació de l’Orfeón Donostiarra.

Entrades: consultar preu de cada concert a www.sonsdelcami.cat.