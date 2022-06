Entre la infinitat de personatges de Marvel que encara quedaven per mostrar en cinema o televisió, no hi ha dubte que Ms. Marvel era dels més esperats. Primer, perquè als còmics ha acabat tenint un protagonisme decisiu en molts aspectes, però també perquè es tracta d’una de les icones més modernes de totes les que han sorgit de la factoria.

A diferència d’altres col·legues, Kamala Khan és una adolescent normal amb problemes normals que viu les seves habilitats com una catarsi de la seva identitat cultural. Dit d’una altra manera, una noia d’origen pakistanès semblava abocada a ser una secundària o un contrapunt, però gràcies a la seva evolució a les vinyetes s’ha tornar una reivindicació de la transversalitat i també un necessari trencament de clixés.

Kamala encarna una transformació social, l’assoliment de fites que fins fa poc eren sistemàticament negades. I segurament per això la sèrie estrenada per Disney Plus es podria convertir en un dels grans fenòmens televisius de Marvel, ja que pot arribar a un sector de públic que va mancat de personatges amb qui identificar-se i que veurà en Kamala el símbol d’un canvi.

Kamala Khan, doncs, és una noia de Nova Jersey a qui el món se li queda petit, tot i ser conscient que només tindrà oportunitats si se les treballa incansablement. Té el suport incondicional del seu pare, un home fet a si mateix que confia que la seva filla ho tindrà més fàcil que ell per complir els seus somnis.

Un bon dia, després de quedar-se meravellada pels poders de la Capitana Marvel i la resta dels Avengers, Kamala descobreix que en té de propis, però el problema és que no té ni idea de la seva naturalesa ni de com controlar-los. S’haurà d’afanyar, perquè aviat li queda clar que la seva nova identitat, Ms. Marvel, està cridada a ser molt important per al futur de la humanitat.

Una de les claus de la nova sèrie és Iman Vellani, una actriu que brilla a cada pla gràcies al seu carisma i la capacitat per fer creïbles els conflictes del seu personatge. Era bàsic que la protagonista funcionés, perquè Ms. Marvel serà una de les presències fonamentals de la segona entrega de Capitana Marvel i és més que probable que la veiem en lliuraments d’altres personatges de la saga. De fet, va quedar clar que Marvel hi apostava fort quan va resultar ser escollida com la protagonista del videojoc oficial dels Avengers que es va estrenar fa un parell d’anys.