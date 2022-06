El Club del Subscriptor ofereix als seus socis una entrada doble de franc per veure Romeu i Julieta de la companyia La Brutal. Una versió contemporània i poc romàntica del text de Shakespeare. Fugint d’allò anecdòtic i capriciós que té l'amor romàntic i donant un enfoc més conscient i actiu en la recerca d'un nou paradigma. I tot explicat amb la bellesa de la paraula de Shakespeare, més viva que mai, que us emocionarà i us portarà a reviure la història d’amor més famosa de tots els temps, ara amb l’especial enfoc que La Brutal dona als seus espectacles.

Divendres, 24 de juny a les 20:30 h , dissabte, 25 a les 17:30 i 20:30 h i diumenge, 26 a les 18:30 h Teatre Poliorama de Barcelona Podeu adquirir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.