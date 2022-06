La manresana Davínia Descals, que després d’uns anys vivint a Barcelona ha retornat a la capital del Bages, on fa classes a l’escola de ballet Olga Roig, és la protagonista de Sextante, la peça de la companyia Eyan Dance que clourà la jornada de dissabte del Festival Batecs. L’espectacle recorre les sis emocions per les quals passa una persona abans de suïcidar-se: la calma, la depressió, la por, el silenci, l’ansietat i la culpa. «Acabo cada actuació plorant, tocada, però molt orgullosa que l’Andrea [Sala], que és la directora i només té 20 anys, s’atreveixi a portar un tema com el suïcidi a l’escenari. No és fàcil, perquè és un tema supertabú, per al qual a poc a poc van sorgint espais per atendre les persones. Però no se’n parla a l’escola, no se’n parla a casa... Admiro l’Andrea per la valentia i per com ha tractat el tema, de forma tant cuidada».

Descals va entrar a Eyan Dance (que té un muntatge precedent, Carències, sobre el racisme i el patriarcat) el passat setembre, després de superar un càsting en el qual es van presentar 150 ballarins i només en van agafar dos. «No coneixia la companyia i em va agradar per la seva posada en escena amb una coreografia molt neta i per fer art polític. Crec que la dansa és una eina per usar, no val la pena si és pura estètica. Pot ser una eina transformadora, que remogui consciències, que obri mirades», remarca la ballarina manresana, que afegeix que, tot i la seva joventut, «la directora té molt clar què vol fer, perquè sinó no faria aquest tipus de projecte». Als seus 35 anys, Davínia Descals havia de donar vida en principi a l’emoció de la culpa, però poc abans de l’estrena de l’espectacle a la sala Versus de Barcelona (van exhaurir les entrades en quatre dies de funcions) va haver d’assumir el rol principal: «i visc el procés de forma total. No ploro a cada funció perquè hagi de plorar, sinó perquè sóc una tia passional i realment deixo que les emocions em penetrin. Tot sorgeix de forma natural i intuïtiva». De Sextante en destaca la vestimenta de fantasia i el maquillatge corresponent que llueixen els ballarins que interpreten les sis emocions (finalment, Andrea Sala fa el paper de la culpa). La protagonista, en canvi, va sense maquillatge i amb roba de carrer. Han hagut de fer adaptacions perquè a Manresa faran l’espectacle al carrer, i els espectadors veuran tots els ballarins en escena durant 50 minuts. I tornaran a ser a la sala Versus del 6 al 10 de juliol. Mentre Davínia Descals també intenta moure un solo de 30 minuts: Les que venim del desert.