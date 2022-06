Finalment, Manel Camp clourà el seu projecte De Minorisa a Carst en el marc del Festival Batecs. I té tot el sentit del món, perquè l’espectacle del seu nou treball musical, Carst, ha crescut «sense limitacions» amb la complicitat de l’Elysian Ballet, formació manresana de ballarines preprofessionals dirigida per Laura Bataller. S’emmarca als jardins de la Cova, amb vistes a Montserrat, ja que és un homenatge als paisatges viscuts pel compositor manresà i com l’han influenciat. A més, Carst va de bracet amb el concepte de transformació d’Ignasi de Loiola, i també és dins de Manresa 2022. L’estrena estava prevista el març, però la meteorologia l’ha posposat fins ara.

Camp va gravar les peces de Carst l’agost passat al Conservatori de Música de Manresa per tal que hi pogués treballar l’Elysian Ballet. A partir de la feina feta, el compositor exposa que «s’ha acabat de configurar l’estructura musical amb la incorporació del contrabaixista Xisco Aguiló, que abraça des de la música antiga i ens ofereix una obertura més gran de possibilitats. Així, s’ha fet un nou muntatge per arrodonir la posada en escena, perquè tingui la força que voldríem que tingués per expressar, amb el moviment i la música, una experiència íntima i corprenedora». Ara, aprofitant el premi Espai Ter a la creació, es podrà enregistrar la composició en disc, que es presentarà, també amb l’Elysian Ballet, l’1 d’octubre a Torroella de Montgrí. I la idea és que sorgeixin més actuacions.

A Carst, compost per set peces amb molt factor d’improvisació (han treballat amb Zoe Balasch), hi actuen nou ballarines: Tanit Càmara, Elna de Fàbregas, Carla Fernandez, Gala Gómez, Jana Gutierrez, Noa Martín, Berta Piedra, Ana Rojas i Laia Tatjé.