n No és habitual que tres esbarts s’uneixin per crear un espectacle conjunt. Tampoc ho és que, a l’hora de crear el muntatge, les decisions es consensuïn amb els dansaires que, per exemple, han pogut triar les músiques que ballaran. Però tot això ha estat possible amb La Llançadora, la xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central que han format l’esbart Sant Jordi de Gironella, el Dansajove de Navàs i el Vila de Sallent, amb la implicació dels ajuntaments. I el resultat és Fiblades, un espectacle sobre el llegat de les colònies tèxtils que s’estrena demà (18 h) a la Fàbrica Vella de Sallent.

La Llançadora compta amb un cos de ball format per 21 dansaires (dels quals quatre són nois i la resta noies) d’entre 13 i 48 anys i «amb experiències diferents, perquè n’hi ha que fa poc que ballen i d’altres ho han fet tota la vida. Però això també ha enriquit el projecte», destaca Núria Hontecillas, directora artística del projecte i de l’esbart Vila de Sallent. Abans de posar-se a crear, van fer una pluja d’idees i, sent de les poblacions que són, «vam anar a parar al riu i al tèxtil». Així, a partir d’una tasca de documentació i entrevistes amb antics treballadors, es van disposar a donar veu al què passava darrera les colònies, «fugint de la mirada nostàlgica i romàntica». Posaran a escena «com el poder estructurava un sistema jeràrquic, que generava situacions de privació de les llibertats de les persones, que podia arribar a l’abús. I posem al centre la dona, i el lloc que tenia en aquest sistema», exposa Hontecillas, que afegeix que «fem una mirada crítica al tèxtil, a temes com l’explotació laboral, que continuen vius a dia d’avui, i ho fem des de la dansa d’arrel , però incorporant altres llenguatges de la dansa per arribar a crear un llenguatge propi, en funció del que necessita la història. No hi ha cap dansa de repertori, tot és creat en benefici de la història».

Per crear la dramatúrgia van partir d’una llista de cançons que els inspiraven que lligaven amb els temes a tractar. Així, per exposar que a les noies no les deixaven prendre decisions, van escollir Ales al vent, de Gemma Humet. I per exposar que el poder de la gent és la massa, «que som els que acabem donant poder als de dalt, que si tots els aturem i ens organitzem, el sistema no funciona», van relacionar-ho amb La gent, de Maria Arnal i Marcel Bagés. I també utilitzen peces de Tarta Relena, que porten la música tradicional cap a l’electrònica, així com música de cobla per fer el viatge que comporta Fiblades.