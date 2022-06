Laura Bataller, directora artística de Batecs, festival de dansa de Manresa, exposa la motivació de la iniciativa, que ja celebra la seva quarta edició: «posem la dansa a peu de carrer, en una relació de tu a tu amb el públic. Penso que aquesta és la finalitat de Batecs: fer que la dansa interactuï i s’apropi a les persones ja sigui com a practicant, amant o encuriosit. La dansa sempre aporta quelcom de positiu i de valor en nosaltres mateixos».

Amb aquesta premissa, des d’ahir i fins diumenge, es proposen una desena de propostes, la majoria gratuïtes i a l’entorn de la plaça Sant Domènec. «No sé perquè fa respecte la dansa: de moure’ns ens movem tots! És la visió del moviment més conscient i posat en una nomenclatura el que espanta, però no té perquè fer-ho perquè dóna moltes eines, és un factor d’expressió enorme! I la visió que ofereix Batecs és molt propera a tothom, a totes les edats i totes les cultures», apunta Bataller, que és membre de la Plataforma per a la Dansa de la Catalunya Central, que organitza el festival amb la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Manresa i Manresana d’Equipaments Escènics (MEES), que s’hi ha afegit per donar suport als esdeveniments que aspiren a consolidar-se en el calendari cultural de la ciutat.

L’actual edició té com a lema Quietud i translació, jugant amb dos mots antagònics «en la tornada a la normalitat després de la pandèmia, de la qual ens ha quedat un pòsit que ens fa bellugar internament. Si seguim tot el festival, veurem que hi ha un principi i un final, que dóna veu al trànsit d’emocions que tots tenim, petits i grans. Emocionalment la dansa és molt rica: ens acosta a situacions personals que potser ens costa expressar amb paraules».